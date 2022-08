Colpo in Serie A, arriva Koch: il tedesco pronto a giocare in Champions

Un vero e proprio colpo arriva in Serie A: Robin Koch potrebbe seriamente trasferirsi in Italia visto che il difensore tedesco è uno degli obiettivi del club che è pronto a disputare la prossima edizione della Champions League

In passato il suo nome è stato accostato in più di una occasione ad una squadra italiana, anche se alla fine non se ne è mai fatto nulla visto che ha preferito trasferirsi in Premier League firmando con il Leeds United dell’ex Marcelo Bielsa. Con l’addio, oramai da qualche mese, da parte del manager argentino le cose potrebbero seriamente cambiare nel futuro dell’atleta che si sta iniziando a guardare un po’ intorno e opta proprio per l’Italia.

Koch potrebbe aprire ad un trasferimento in Italia

Nell’estate del 2020 il suo nome è stato accostato, in più di una occasione, al Napoli che aveva individuato in lui le giuste potenzialità per poter rinforzare il reparto difensivo. Anche se alla fine non se ne fece più nulla visto che preferì accettare l’offerta milionaria da parte del Leeds. Una scelta dettata dalla voglia di giocare, per la prima volta nella sua carriera, in Premier League. Fino a questo momento, però, non è che abbia giocato molto con gli inglesi (in due anni solamente 31 le presenze in campionato). Sicuramente qualche problema fisico lo ha avuto, ma che ha superato senza alcun tipo di problema. Pilastro della nazionale tedesca vuole fare in modo di convincere il tecnico Flick a puntare su di lui in vista della prossima edizione della Coppa del Mondo. Per farlo, però, intende giocare ad altissimi livelli. Preferibilmente anche in una competizione che potrebbe valorizzarlo ancora di più. Proprio come ha fatto con il Friburgo dove ha disputato degli ottimi incontri, facendo cadere su di sé l’interesse di alcune società estere. Adesso, però, pare sia arrivato il momento del possibile trasferimento in Serie A.

Kock, che possibilità in A: possibile colpo Champions

Il nativo di Kaiserslautern, come riportato in precedenza, intende giocare ad altissimi livelli. Non è assolutamente da escludere un suo possibile trasferimento in Italia dove è stato adocchiato dal Milan. Il club meneghino è pronto a regalare un nuovo ed entusiasmante colpo non solamente ai tifosi ma al tecnico Pioli che potrà contare su un calciatore di esperienza internazionale e che è deciso a fare bene con i rossoneri. Una soluzione assolutamente da non scartare. Anche se la concorrenza è molta visto che anche alcune squadre di Premier lo seguono attentamente.