Giulia Provvedi, il selfie è bollente in ascensore: tutto il lato A in vista

Un selfie con un particolare che non passa inosservato e la community reagisce in maniera inattesa: Giulia Provvedi, foto bollente.

X Factor l’ha resa famosa insieme alla sorella Silvia, la musica le ha dato la sua strada. L’ha cercata fortemente, così tanto da cambiare il nome iniziale del duo per trovare un successo che è arrivato.

Giulia Provvedi è una artista poliedrica. Una donna molto amata anche fuori dal contesto musicale per la sua simpatia, per l’esplosività che l’ha portata su molti palchi importanti, ma le ha permesso di dare vita anche ad una serie di progetti di grande importanza. Non ci sono solo le Donatella quindi nella sua carriera. Quel nome ha portato fortuna alle due sorelle che fra hit di successo e concerti hanno poi trovato spazio in una serie di programmi molto fortunati. Dall’Isola dei famosi fino ad altri format il seguito per loro è stato subito importante, e i riflessi si notano anche in una pagina social molto seguita.

L’estate di Giulia Provvedi prosegue infatti fra scatti da sogno in cui la sua bellezza emerge in maniera potente. A fare il resto è un fisico travolgente, forme che il pubblico maschile ha sempre ammirato, e che ad ogni scatto si trasformano in complimenti che arrivano a valanga.

Giulia Provvedi, che fascino nell’ultimo scatto

“Forse dovevo prendere una taglia in più perché ho notato una evidente ‘esplosione’ di emozioni, ma ormai è andata”. Scrive questo Giulia Provvedi a margine di una galleria in cui è la foto a chiarire il concetto. La bionda cantante infatti si mostra in una serie di selfie effettuati con un look travolgente.

Quella esplosione che sottolinea si riferisce ad un top con un fiocco che lascia vedere qualcosa in più del suo lato A e di un fisico pazzesco. Il resto lo fanno le treccine, lo sguardo sensuale e la consueta voglia di scherzare e coinvolgere il pubblico che non può fare a meno di raccogliere la provocazione e di rispondere a quelle foto magnetiche giunte su Instagram. In pochi minuti arrivano infatti quasi 200 commenti in cui i fan sottolineano di apprezzare anche quegli abiti definiti “low cost”, che però hanno colpito profondamente la community.

Del resto con 5 scatti Giulia Provvedi ha rubato nuovamente la scena, e lo fa spesso. Scorrendo la galleria si assiste a molte foto che fotografano una estate in linea con il suo carattere. Esplosiva, grintosa, soprattutto sempre pronta a stupire. Questa è la splendida Giulia Provvedi, che continua a “regalare” emozioni ai suoi fan.