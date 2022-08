Diletta Leotta in difficoltà con il ‘cane gonfiabile’: vestito troppo corto VIDEO

In una delle storie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, da parte di Diletta Leotta, notiamo che la giornalista di ‘Dazn’ appare molto in difficoltà. Motivo? E’ alle prese con un materassino a forma di cane, ma del tutto gonfiabile

No, non siamo assolutamente impazziti visto che quello che vi stiamo raccontando è del tutto vero. Non sono mancate assolutamente le risate da parte dei suoi follower che non hanno potuto divertirsi in merito al filmato che tra pochissime righe vedrete anche voi. Il successo è assolutamente assicurato. Anche il suo look, in questo caso, non è passato assolutamente inosservato. Guardare per credere e buona visione a tutti – VIDEO

Diletta Leotta, con il “cane” è in evidente difficoltà

Sono stati giorni di relax e anche di divertimento per la quasi 31enne (li compirà esattamente il 16 agosto) che adesso è in procinto di riattaccare la spina con il mondo del lavoro. Il pubblico di ‘Dazn‘ la sta aspettando a braccia aperte. Anzi, davanti al televisore visto che la stessa sarà impegnata in una nuova ed emozionante stagione del campionato di Serie A che è pronto ad iniziare tra pochissimi giorni. Ha scelto la magnifica isola di Capri per godersi qualche giorno di vacanza e non solo. Come riportato anche in precedenza si è data anche al divertimento, in particolar modo partecipando al concerto tenuto da Lorenzo Cherubini, in arte ‘Jovanotti’ per il ‘Jova Beach Party‘ dove si è divertita davvero come se fosse una quindicenne al primo concerto del suo artista preferito. In questo articolo, però, parleremo di lei in una delle sue imprese più “difficili”. Tanto è vero che lo ha fatto sapere stesso lei con una ‘storia‘ che ha pubblicato sui social network. Alle prese con un cane “gonfiabile”. L’obiettivo? Quello di accomodarsi sopra senza avere molte difficoltà I risultati li vedrete, stesso voi, con i vostri occhi.

Diletta Leotta, il cane “gonfiabile” è troppo scomodo – VIDEO

L’ultima storia, pubblicata da Diletta Leotta su Instagram insieme al cane gonfiabile, fa impazzire i suoi fan pic.twitter.com/V3OJ4djJjp — Ref Ref (@RefRef62623343) August 4, 2022

Ed eccola qui, alle prese con una imprese a dir poco difficile. Quella di accomodarsi, senza difficoltà, su un cane gonfiabile, Purtroppo è resistita solamente pochissimi secondi, direttamente in auto, visto che la posizione non era delle più comode. In molti, però, hanno notato il suo look che non è passato inosservato: un vestito fin troppo corto che ha messo in evidenza le sue straordinarie forme. Da guardare e riguardare con molta attenzione.