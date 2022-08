Sabrina Salerno, costume bianco bagnato: si vede tutto

Sabrina Salerno delizia tutti i suoi follower di Instagram con uno scatto che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi da parte dei suoi follower che non vedevano l’ora di poter visionare il suo nuovo capolavoro – FOTO

Tanto è vero che lo stesso sta raccogliendo il successo che merita. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità. Tutti in piedi per la nativa di Genova che sa sempre come prenderci. Siete curiosi di conoscere il tutto? Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Sabrina Salerno, bellezza incandescente: che forme

Anche questa volta si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi. Ovvero? Con un costume che le dona alla grande e che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Tanto è vero che ha aggiunto anche il filtro in “bianco e nero” che dà sicuramente quel tocco in più e che non gusta mai. Incredibile come per lei il tempo sembra non essere mai passato: è sempre la stessa da quando l’abbiamo vista, per la prima volta, sul piccolo schermo. Poco importa se da attrice o da cantante, l’importante è che la stessa ci ha regalato delle emozioni incredibili. Le stesse che sta facendo attualmente sui social network e con degli scatti che meritano decisamente tanto. Non è affatto un mistero il fatto che sta raccogliendo un grandissimo successo: sia per quanto riguarda i “like” che i commenti di approvazione. In questi casi bisogna alzarsi tutti quanti in piedi per lei e complimentarsi per l’ultimo post davvero incantevole. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo.

Sabrina Salerno, da rimanere senza parole: costume tutto bagnato – FOTO

Un costume che più bagnato davvero non si può. Delle gambe ben allenate e che allo stesso tempo sembra davvero non finiscano mai. Dei fianchi semplicemente perfetti e delle forme che sembrano davvero quelle di una ventenne. Un costume decisamente bagnato e che mette in risalto il suo lato ‘A’ a dir poco fantastico. Lo sguardo è sempre quello: decisamente e dannatamente sexy come non mai. Da ‘Plage de Saleccia‘ è veramente tutto: alla prossima puntata con la nativa di Genova.