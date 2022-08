La Roma non si ferma più: ora anche la giovane stella della nazionale

Dopo Dybala e Wijnaldum potrebbe arrivare un altro colpo clamoroso: la Roma ci pensa davvero e cerca la formula con una idea precisa.

C’è un prima e un dopo Mourinho in casa Roma, e quel solco non è solo segnato dalla vittoria in Conference League. La sensazione è che il lavoro dei Friedikin, di Tiago Pinto e dello Special One, sia svolto con un obiettivo preciso.

La dirigenza giallorossa non vuole solo costruire. Vuole vincere e farlo subito. Ci è riuscita l’hanno scorso ed ha mantenuto fede alle promesse fatte ai tifosi sull’allestimento di una squadra ancora più competitiva. Dybala e Wijnaldum sono colpi di spessore. Calciatori di grandissimo livello che fanno gola a molte squadre e che di certo sono stati convinti dal progetto e da un tecnico che ora vuole infastidire tutti in Serie A e in Europa.

Se ai due innesti si aggiunge il rientro di Spinazzola la Roma ha preso una dimensione da squadra di alto livello. Tutto finito sul mercato? No, perché potrebbe arrivare una sorpresa. I giallorossi potrebbero affondare il colpo subito ma sono così convinti dal calciatore da accettare di averlo anche in futuro, a patto però che la trattativa possa trovare uno sbocco e un accordo immediato.

Roma, altro colpo in vista: doppia pista per Mourinho

L’arrivo di Wijnaldum è stato festeggiato con una cena di squadra in cui c’era anche Dybala, ed è scattato l’entusiasmo. Selfie con i tifosi, il segno della maschera, i sorrisi di chi sa che sta per nascere una squadra ancora più forte e competitiva. Quella scossa che fa esultare i tifosi ha travolto anche il club che vorrebbe rilanciare. Pare infatti che una trattativa già valutata potrebbe essere riallacciata.

Quelle chiacchierate con il Sassuolo per Frattesi si sono arenate davanti alle valutazioni ma soprattutto alla decisione dei neroverdi di cedere Scamacca. Se all’addio del centravanti si aggiunge anche quello molto probabile di Raspadori, diventa quindi difficile pensare di poter cedere anche il centrocampista. Il club giallorosso però non ha abbandonato la pista, e nonostante l’arrivo di Wijnaldum potrebbe essere fatto altro.

Ormai è abbastanza evidente chiaro infatti che quando Mourinho punta un calciatore è davvero convinto dalla capacità di portare qualcosa in più alla squadra. Ecco perché un nuovo tentativo potrebbe essere fatto, magari anche pensando alla prossima stagione. La Roma cerca un sì definitivo, e ha avuto già da tempo quello del calciatore che era già pronto al trasferimento. Tutto sembra quindi solo rimandato, ma attenzione ai colpi di scena. Questa Roma ne ha già regalati tanti, e può farlo ancora.