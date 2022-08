VIDEO bollente di Lucia Javorcekova, intimo tutto trasparente

Lucia Javorcekova lancia sulle pagine social un video pazzesco: gli italiani la seguono da tempo, ma questa volta ha davvero esagerato.

Un soprannome virale per descriverla, un fisico pazzesco per far breccia nel cuore degli italiani. Lucia Javorcekova ha impiegato davvero poco a farlo.

Da un concorso brillantemente vinto è nato infatti quel “Mozzarellona” che l’ha resa celebre e il motivo è abbastanza chiaro. Il riferimento è alle forme prorompenti che come accade spesso fanno colpo sugli italiani, sempre pronti a seguire anche le bellezze dell’estero. Anche la modella di Bratislava ha infatti incassato un seguito clamoroso sui social.

Instagram si blocca ogni volta che arrivano scatti o video. Le sue foto sono infatti spesso provocanti, e alla Javrcekova piace giocare con i followers che in cassano e commentano in maniera massiccia. Ammaliante, travolgente, incredibilmente bella. Quando arrivano quelle istantanee che stuzzicano la community il risultato è evidente nei commenti e soprattutto nella scelta dei look e delle pose. Se le foto non sono bastate a soddisfare al vostra curiosità date un’occhiata all’ultimo video. Siamo certi che resterete a bocca aperta.

Lucia Javorcekova bollente: il video manda in tilt i suoi ammiratori

Lunghi capelli neri, un volto ammaliante con un sorriso travolgente. Poi una silhouette curata con ore e ore di allenamento postate spesso sui social. Ciò che conta però per i followers sono quegli scatti in cui mostra la parte più bella di lei. La nativa di Bratislava negli ultimi giorni si è mostrata in intimo, in costume, in abiti che valorizzano un fisico pazzesco. Il risultato è in una valanga di like da una community che ha superato i 2 milioni di followers. Tutto finito? No, per niente, perché la collezione di contenuti da sogno si arricchisce con un video per certi versi clamoroso.

Tacchi vertiginosi, il dito che passa fra le labbra con lo sguardo ammaliante. La Javorcekova poi si mostra in intimo trasparente in una serie di pose incredibili che evidenziano un corpo da sogno. In pochi minuti le arrivano circa 700 commenti da ogni angolo del mondo, a testimonianza di un seguito che non conosce limiti. Le parole servono però a poco. Se non ci credete provate a dare un’occhiata al video. Questa volta la modella di Bratislava ha deciso di alzare il tiro, è l’atmosfera si fa davvero bollente.