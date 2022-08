Ainett Stephens, costume troppo aderente e in difficoltà: forme da infarto

Ancora un’altra grandissima perla che porta la firma di Ainett Stephens. Anche in questa occasione la mitica ‘Gatta Nera’ ci ha regalato un altro grandissimo dono che siamo pronti a farvi vedere in questo articolo. Rimarrete entusiasti – FOTO

Il suo costume non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione visto che merita il prezzo del biglietto. In questa estate così “bollente” ci sta deliziando con degli scatti che non passano assolutamente inosservati. Dopo che ha terminato il suo periodo di relax nella bellissima Tropea, la showgirl televisiva è ritornata a Milano dove ha pubblicato una serie di foto in un unico post che ci hanno fatto perdere completamente la testa.

Ainett Stephens, semplicemente sensazionale

Anche in questa occasione non possiamo che rimanere decisamente a bocca aperta per il nuovo capolavoro che ci ha offerto la straripante Ainett Stephens. Una gioia per i vostri occhi che, ancora una volta, vedranno l’incantevole bellezza da parte della 40enne. Mette in mostra un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Uno spettacolo per tutti quanti noi che stavamo aspettando con molta ansia. E’ vero che nelle altre occasioni si è superata, ma in questo caso ha decisamene esagerato. Ovviamente si tratta di una buona notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Una vera e propria opera d’arte da parte sua che ci delizia con un nuovo post. Per noi della redazione è stato molto difficile quale foto scegliere da pubblicare in questo articolo, poi la scelta è ricaduta su una che, siamo sicuri, piacerà anche a voi. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare. Buona visione.

Ainett Stephens, costume da favola: lei di più – FOTO

Sguardo sempre più seducente ed intrigante che mai. Un fisico semplicemente perfetto ed un costume che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono passare assolutamente inosservate. Delle gambe che sembrano quasi non finire mai, un lato ‘A’ che sembra quasi pronto ad esplodere da un momento all’altro mentre è seduta sulla sabbia mentre fissa l’obiettivo della fotocamera. Inutile ribadire che questa foto sta raccogliendo tantissimi “like” e commenti top. Proprio come quello dell’amica e appartenente alla nostra speciale rubrica, Raffaella Fico. La nativa di Cercola ha commentato dicendo: “La bellezza” seguito da tre emoticon a forma di cuoricino. D’altronde, come darle torto?