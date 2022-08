Giorgia Rossi, vestito trasparente e gambe da infarto: barca piccante

Giorgia Rossi ci regala un nuovo post che non poteva non pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram. Inutile ribadire che lo stesso sta raccogliendo un vero e proprio successo. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti

Ovviamente ci stiamo riferendo alla quantità di “like” e commenti di approvazione che la nativa di Roma sta continuando a ricevere anche in questo momento. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. D’altronde non poteva essere altrimenti che si verificasse una cosa del genere. Quando si parla di lei è sempre uno spettacolo, guardare per credere. Non ci resta che augurarvi buona visione a tutti.

Giorgia Rossi, così ha davvero esagerato

Tutti fermi e tutti in piedi per il nuovo post che ha deciso di pubblicare la mitica Giorgia Rossi. Anche in questa occasione ha decisamente regalato spettacolo. Una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Il suo nuovo post è una vera e propria opera d’arte. Non potrebbe essere altrimenti visto che, quando si parla di lei, siamo decisamente su un altro pianeta. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un qualcosa che tutti quanti noi stavamo attendendo con molta ansia e che finalmente è arrivato. La giornalista di ‘Dazn‘ si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza poi riattaccherà la spina con il mondo del lavoro. Anche per lei la nuova stagione sportiva, direttamente da bordocampo di tutti gli stadi di Serie A, sta per iniziare. Il capolavoro arriva direttamente dall’Isola Palmarola. Il contenuto è decisamente illegale e merita di essere visto con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Il titolo è già un programma, quindi non c’è assolutamente bisogno che vi rilasciamo spoiler o altro. Bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Giorgia Rossi, fisico devastante: bellezza in barca – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente e incantevole che mai. Direttamente dalla barca dove si sta godendo una bellissima giornata di mare e relax, ci regala una nuova perla che non poteva assolutamente passare inosservata. Un vestito decisamente trasparente che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme e qualità. Delle gambe che sembrano quasi non finiscano mai ed un sorriso che ci manda completamente al tappeto. Da rimanere impietriti, sempre così Giorgia!