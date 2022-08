Laura Barriales, gambe seducenti in costume: posizione magnetica

Un fisico pazzesco con un sorriso che incolla allo schermo: Laura Barriales è amatissima e sui social incassa valanghe di complimenti.

Fascino travolgente, sangue latino, sorriso che lascia di stucco. Laura Barriales è entrata nel cuore degli italiani di sorpresa, e come spesso accade ha incassato un seguito molto importante.

La ex modella spagnola con le sue forme ha conquistato tutti, ed ha incassato immediatamente chiamate anche in Italia da brand famosi e dal mondo della tv, che le ha dato l’opportunità di diventare una apprezzatissima conduttrice. La sua carriera da modella è iniziata da da giovanissima e le ha permesso di prestare il volto a molte campagne pubblicitarie.

Da Kiko fino alla Vodafone tutti si sono chiesti chi fosse quella giovane donna elegante e sensuale, e la risposta arrivò poco dopo. Fu Carlo Conti nella trasmissione I raccomandati su Rai1 a darle una opportunità che la Barriales non la fallì affatto. Poi è arrivato un programma suo, Cd Live Estate su Rai2 condotto Daniele Interrate, e in seguito anche l’apprezzatissimo Scorie. Mezzogiorno in famiglia ha rappresentato un altro passaggio fondamentale nella sua carriera che l’ha portata anche a diventare uno dei volti di Jtv, Canale tematico della Juventus.

Laura Barriales è fra le più amate dagli italiani: che scatti

Sorridente, sensualissima, capace di prendersi in giro e soprattutto di essere brillante alla conduzione. Laura Barriales è una di quelle figure che portano allegria, ma per il pubblico italiano non è “solo” questo. Fascino e stile le hanno regalato un seguito pazzesco, e quella donna mai banale e soprattutto mai volgare anche su Instagram ha incassato complimenti e numeri importanti.

La sua pagina è presa d’assalto da più di 300 mila followers che anche in questa estate hanno potuto ammirare i suoi scatti. Fra scatti in costume, look fantastici con abiti indossati meravigliosamente, ed eleganza che lascia a bocca aperta, la Barriales incolla allo schermo. Nella sua pagina social infatti spesso compaiono collaborazioni con i brand, immagini in arrivo dai suoi lavori e anche momenti privati. Simpatia e fascino si intrecciano, e nell’ultima galleria i commenti sono arrivati puntuali.

La presentatrice spagnola naturalizzata italiana infatti ha regalato due foto dal mare. “Baciata dal sole” scrive postando due scatti in costume che colpiscono. Il motivo? Poco trucco, sorriso travolgente, un fascino che ha spinto i followers a commentare fra cuori, fiamme e complimenti. A guardare le sue foto in effetti, è difficile non notare un fascino pazzesco.