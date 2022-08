Cristina Buccino, reggicalze, perizoma e nulla più: da infarto

Un post che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che porta la firma di Cristina Buccino. La nativa di Castrovillari decide, ancora una volta di mandare completamente in tilt il suo account ufficiale Instagram con un post che non sta davvero né in cielo e né in terra. Buona visione – FOTO

Anche in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti le sue straordinarie ed immense qualità. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata. Tutti in piedi per lei e per il suo nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità di “like” e commenti di approvazione davvero importanti.

Cristina Buccino, da rimanere senza parole

Non solo senza parole, ma soprattutto senza fiato. Anche in questa occasione la 36enne si è superata e lo ha fatto davvero nel migliore dei modi. Una nuova immagine è stata aggiunta direttamente sul suo account ufficiale Instagram. Se il suo obiettivo è quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci sta riuscendo benissimo. Con noi della redazione lo ha fatto di nuovo. Il titolo non è assolutamente ingannevole. Tutto quello che vedete scritto lo noterete solamente tra pochissime righe. Non bastano le temperature bollenti ed il caldo che non ci fa assolutamente respirare, ora ci si mette anche lei con questi scatti che ti tolgono completamente il fiato. Se non ci credete (e soprattutto non avete capito di cosa stiamo parlando) non vi preoccupare perché siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Bene, adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Cristina Buccino, reggicalze e perizoma da urlo: cos’altro? – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Uno scatto che ci spiazza completamente e allo stesso tempo ci manda al tappeto. Non sappiamo neanche da dove iniziare. Delle gambe, ben allenate e che sembrano quasi non finiscano più. Un fisico perfetto sotto tutti i punti di vista. Delle reggicalze semplicemente da infarto ed un intimo che ti manda completamente fuori di testa. Quel filo di trucco che, in queste occasioni, non deve mai mancare ed uno sguardo sempre più sensuale che mai. Da applausi.