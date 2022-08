Il tavolo è di marmo, lei di più: Michela Quattrociocche da togliere il fiato

Michela Quattrociocche decide di aggiornare, ulteriormente, il suo account ufficiale Instagram con un post che non sta davvero né in cielo e né in terra e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi

Un vero e proprio spettacolo. Non ci vengono in mente altre parole in merito. Anche perché, le stesse, le abbiamo terminate visto che non sappiamo assolutamente cosa dire in merito. Se non avete ancora visionato il suo ultimo post (e soprattutto non avete capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Guardare per credere e buona visione a tutti – FOTO

Michela Quattrociocche, bellezza sensuale: che forme

Come riportato in precedenza non abbiamo più parole per descrivere la famosa attrice che continua a deliziarci con delle foto che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Anche in questa occasione la protagonista assoluta non può essere che lei. Da rimanere senza fiato. La nativa di Roma conquista, ancora una volta, i suoi follower con degli scatti che faranno sicuramente la storia. Tanto è vero che il suo ultimo post sta raccogliendo moltissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro se non una novità da parte sua che puntualmente è arrivata. Da rimanere incantati, sempre di più, proprio come la prima volta che l’abbiamo vista nel grande schermo per aver partecipato a due film che sono stati importanti per l’infanzia di molte ragazze: “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare“. Entrambi con Raoul Bova. Passato a parte, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Michela Quattrociocche, tavolo in evidente difficoltà: gambe top – FOTO

Probabilmente non avevate capito nulla del titolo, ed ecco spiegato il tutto. Seduta comodamente sul tavolo di marmo, la bellissima romana mette in bella mostra le sue gambe decisamente scoperte ed un vestito che non può passare assolutamente inosservato. Sguardo rivolto verso altro e tutti quanti noi che continuiamo a rimanere davvero senza parole. Non si tratterà di una foto in bikini come ci ha abituato in questi giorni di puro relax e vacanza, ma questa volta si è davvero superata con uno scatto che possiamo definire tranquillamente fin troppo “super”.