Belen Rodriguez ipnotica in bianco e nero: lo spacco è esagerato

Belen Rodriguez ci regala un’altra strepitosa perla che ha aggiunto direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che sta raccogliendo il successo che merita. In realtà non si tratta affatto di una novità, ma di una piacevole conferma – FOTO

Anche questa volta non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire il suo ultimo post che sta ricevendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando decisamente altro. Lo spacco alla gonna vale solamente il prezzo del biglietto. Per tutto il resto non vi resta che attendere qualche altro rigo per poter visionare la sua ultima opera d’arte che non ha bisogno di alcun tipo di descrizione. Non ci resta che augurarvi una buona visione con la showgirl argentina.

Belen Rodriguez, lo spacco alla gonna vale il prezzo del biglietto

Una immagine da guardare e riguardare con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Tanto è vero che noi della redazione ancora ci dobbiamo riprendere da quello che abbiamo visto. Siamo completamente sicuri che anche per voi sarà lo stesso. E’ vero che lo abbiamo ribadito anche in altre occasioni, ma in questo caso si è decisamente superata facendo rimanere tutti quanti noi a bocca aperta e soprattutto senza fiato. Semplicemente un incanto. Come sempre d’altronde. Per noi è sempre rimasta la stessa, da quando l’abbiamo vista per la prima volta nel mondo della televisione. Tanto è vero che è entrata nei nostri cuori e da lì non è più uscita. Il successo è continuato, inevitabilmente, in rete dove su Instagram è seguita da milioni di persone che non si perdono un solo suo singolo aggiornamento. Adesso, però, arriviamo direttamente al dunque e soprattutto al motivo per cui tutti quanti voi siete qui: tenetevi forte e godetevi lo spettacolo che si sta per partire per una nuova e grande avventura.

Belen Rodriguez, in black and white è uno schianto – FOTO

In “bianco e nero” è decisamente un qualcosa di incantevole. Quel vestito le dona perfettamente e mette in risalto le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di essere commentate né altro. Da rimanere a bocca aperta, su questo non ci sono dubbi a riguardo. Quello spacco alla gambe manderebbe in tilt chiunque. Con noi ci è riuscita alla grande, siamo sicuri che anche con voi sarà lo stesso. Semplicemente uno spettacolo.