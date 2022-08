Giorgia Palmas, la doccia si fa bollente: il costume è minuscolo

Anche per Giorgia Palmas è arrivato il momento di fare una meritatissima doccia che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Perché vi stiamo dicendo questo? Per il semplice motivo che il suo ultimo post si riferisce proprio a questo e che vede l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ l’assoluta protagonista – FOTO

Da rimanere senza parole e senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che la bellissima sarda ci regala un qualcosa del genere. Anche in questa occasione ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta e soprattutto le sue qualità che non possono assolutamente passare inosservate. Una immagine da guardare e riguardare con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Non ci resta che augurarvi buona visione.

Giorgia Palmas, semplicemente incantevole: che forme

Proseguono le strepitose vacanze da parte di Giorgia Palmas. Non è assolutamente un mistero che il 2022 sia stato proprio il suo anno. E deve ancora finire visto che, in serbo, ci sono altre sorprese pronte per essere svelate. Non è assolutamente un mistero che, dopo anni di fidanzamento, abbia deciso di sposare il suo compagno Filippo Magnini che le chiese la mano tempo fa. Per loro sono iniziati i primi viaggi e soprattutto le prime foto da parte della nativa di Cagliari che ci hanno emozionato sempre di più. Proprio come l’ultima che ha pubblicato poche ore fa e che sta riscuotendo il successo che merita. Di che stiamo parlando? Della quantità di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Una gioia per i nostri occhi semplicemente indescrivibile. Dopo aver visto questa immagine siamo sicuri che anche voi rimarrete senza parole. Vogliamo scommettere? Allora mettetevi comodi e annullate tutti i vostri impegni visto che adesso dovete dedicarvi esclusivamente a lei e alla sua opera d’arte che merita di essere visionata con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo.

Giorgia Palmas, doccia bollente: bikini che sparisce sempre di più – FOTO

E’ vero che nella didascalia fa pubblicità nei confronti di un prodotto, ma la nostra attenzione è concentrata decisamente su altro. Ovviamente su di lei. Un bikini che, con il passare dei secondi, sembra che si rimpicciolisca sempre di più. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di commento e delle forme che sono semplicemente perfette sotto ogni punto di vista la si guardi. Un vero e proprio capolavoro, null’altro da aggiungere.