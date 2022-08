Non solo Fabregas, Como scatenato: altro super centrocampista

Il Como non si ferma e allestisce una squadra ricca di grande talento: dopo Cesc Fagbregas arriva un altro colpo extralusso.

Il Como è scatenato, e per certi versi prova a seguire le orme del Monza. L’obiettivo è di allestire una squadra competitiva, con un allenatore che propone un calcio spettacolare. Per farlo servono uomini esperti, elementi di categoria ma soprattutto una linea mediana di spessore.

L’arrivo di Fabregas è per certi versi clamoroso. Il campione spagnolo ha infatti acceso l’entusiasmo e sarà un punto di riferimento per tutta la Serie B in un campionato mai competitivo come in questa stagione. Per contrastare le tante big pronte al salto di categoria, a Como stanno facendo le cose in grande. L’arrivo dell’ex Arsenal non rappresenta infatti l’unico colpo di grande livello. Il club è riuscito infatti a convincere un altro calciatore che in carriera ha vestito maglie importanti e che è stato anche convocato dalla nazionale in una stagione per lui esaltante.

L’affare è stato chiuso e l’offerta del Como ha convinto il centrocampista. Ha accettato di scendere in Serie B per il progetto, ma forse anche per la presenza di un compagno di reparto che con lui formerà probabilmente la linea mediana più temuta di tutta la cadetteria.

Como, trattativa chiusa: in arrivo il top del centrocampo

Un blitz immediato per bruciare la concorrenza di molti club di Serie A e anche all’estero. Il Como si è assicurato le prestazioni di Daniele Baselli e lo ha fatto con una operazione impeccabile per tempismo e per la capacità di convincere il calciatore. L’arrivo di Fabregas è infatti lo spot migliore per chi incassa offerte da un club che ora tratta in una posizione di forza.

Baselli rappresenta un colpo di grande qualità per molti motivi. Su tutti la sua qualità, la capacità di coprire molti ruoli e di andare a bersaglio anche. Si tratta di un centrocampista che in carriera ha indossato le maglie di Atalanta, Torino, Cittadella e Cagliari ed ha vestito la maglia della nazionale in una partita contro l’Olanda. Una garanzia per un classe 1992 che ha ancora molto da dare e che è stato così convinto dal progetto da firmare un contratto importante.

Baselli si legherà al Como per due stagioni ed ha accettato una opzione per il terzo anno. Un dato che testimonia quanto sia interessante il progetto dei lariani. Del resto, un centrocampo con l’ex Torino e Fabregas resterà uno dei più forti nella storia della Serie B, e i tifosi non vedono l’ora di vederli insieme in tandem.