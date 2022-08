Jovana Djordjevic, la copre solo il perizoma: da guardare con calma

Una bellezza unica, un fascino travolgente e un corpo clamoroso: quando Jovana Djordjevic regala questi scatti la community si accende.

Mettetevi comodi, questa volta la modella ha deciso di stupire tutti. Jovana Djordjevic alza il tiro in una estate in cui non mancano gli scatti da sogno.

Fra primi piani magnetici, in cui il viso travolge i fan, e look pazzeschi ad incorniciare un fisico stellare, la community è in continuo fermento. Del resto i suoi numeri sono aumentati tantissimo da quando il pubblico del calcio ha scoperto la sensualità della splendida moglie di Filip Djordjevic.

L’ex attaccante di Lazio e Chievo Verona al suo arrivo in Italia fu infatti atteso anche per l’arrivo di una modella che ha impiegato davvero poco a diventare famosa. Dalle presenze allo stadio fino ai primi lavori in televisione e in tv, quel fisico elegante e curatissimo non poteva passare inosservato. La grande occasione dell’Isola Dei Famosi le ha dato un seguito ancora maggiore e lei non ha tradito le aspettative. Non è rimasta molto in gioco, ma Jovana con bikini da urlo ha incantato i concorrenti e il pubblico da casa. Anche al rientro in studio infatti i suoi vestiti minimal sono stati sottolineati dagli ospiti, e sui social è partito il consueto tam tam di foto e apprezzamenti.

Jovana Djordjevic manda tutti al tappeto: foto sensazionale

Le sue armi sono ormai arcinote. Sguardo sensuale, volto super attraente, forme fisiche incredibili. Jovana Djordjevic ha deciso però di stendere tutti con l’ultimo scatto postato su Instagram. Dopo aver regalato una serie di scatti in primo piano con un costume che lascia intravedere qualcosa di più, l’istantanea successiva arriva da lontano, ma non impedisce ai fan di zoomare e di notare un dettaglio clamoroso.

Sdraiata vicino al mare la Djordjevic si fa immortalare senza la parte del costume di sopra, e il resto del bikini non contiene le forme pazzesche. Le reazioni sono sempre le solite per la modella. Per qualche minuto si rimane immobili ad assistere allo spettacolo, e la community lo sottolinea. Il motivo è molto semplice: quando vedi una donna così bella è attraente è difficile scrollare e guardare altre foto.

E intanto fra i cuori e le fiamme, e i tanti comenti da una community che supera i 300mila followers, c’è chi va oltre e le pone una domanda chiara. Alla Djordjevic viene chiesto quale sarà la prossima tappa lavorativa e se avrà una nuova occasione per mostrarsi in tv. Di certo, a giudicare dal suo seguito, saranno in tanti ad ammirare una Dea semplicemente bellissima che incanta ad ogni scatto.