Accordo verbale, stavolta ci siamo: colpo Zaniolo ad un passo

La situazione di Nicolò Zaniolo non fa stare tranquilla la Roma. Il motivo è ben chiaro: un big europea pronta ad affondare il colpo.

I rumors di mercato non si placano intorno al classe ’99 che potrebbe seriamente lasciare il club capitolino con una offerta importante. Tanti gli scenari che si prospettano per Zaniolo, con la Roma che però non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello.

Per il momento, il calciatore dovrebbe rimanere a disposizione della squadra e di José Mourinho, che confida in lui e nelle sue capacità di calciatore e di leader. A pochi giorni dall’esordio in campionato il giocatore è pronto a dare una mano alla sua squadra, anche se la concentrazione potrebbe essere rivolta anche ad altro. Le ultime amichevoli però, l’hanno visto protagonista nel tridente assieme a Dybala e Abraham. Il suo contratto scadrà a Giugno del 2024 e su quello i tifosi non nutrono grandi speranze su un possibile accordo per il rinnovo di contratto. Le squadre interessate di certo non mancano. In particolar modo una big europea sta facendo davvero di tutto pur di acquistare il calciatore. Mourinho, tra tante chiacchiere e voci, vorrebbe fortemente che Zaniolo rimanga alla Roma. Il progetto, la campagna acquisti e le tante aspettative intorno alla squadra, potrebbero convincere il calciatore.

Il futuro di Zaniolo appeso ad un filo: c’è un accordo verbale – ESCLUSIVA

Gli acquisti internazionali come Paulo Dybala, Nemanja Matic e Georginio Wijnaldum potrebbero spingere Zaniolo verso una possibile permanenza al club capitolino. Le ambizioni del club sono altissime, i tifosi chiedono qualcosa in più. I Friedkin vogliono continuare a volare e sperano di farlo proprio con Zaniolo in squadra. Stando però a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il Tottenham di Antonio Conte è pronto a fare follie. Gli spurs hanno raggiunto un accordo verbale con Zaniolo ed ora bisognerà trattare con la Roma. L’ambiente giallorosso non può dormire di certo sogni tranquilli dato che la situazione Zaniolo non è chiara.

Che Antonio Conte sia un grandissimo estimatore del ragazzo non è assolutamente un mistero. Tanto è vero che sta facendo di tutto per portarlo in Inghilterra e farlo giocare in Premier League. Nelle prossime settimane, gli spurs proveranno con una nuova offerta a convincere la Roma a cedere Nicolò Zaniolo. Al momento, lato giocatore, l’unica concentrazione del ragazzo è rivolta al primo impegno ufficiale di campionato: domenica 14 agosto è il momento di fare sul serio, trasferta all’Arechi di Salerno contro i ragazzi di Davide Nicola.