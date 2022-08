Sara Croce, il reggiseno si sposta pericolosamente: che visione

A quanto pare il reggiseno di Sara Croce ha un piccolissimo “problema”: a quanto pare si sposta, da una parte all’altra, ed anche in maniera fin troppo pericolosa. Una visione a dir poco paradisiaca che merita di essere condivisa con tutti voi

Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra e che sicuramente non poteva assolutamente passare inosservato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che ci regala una emozione del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti i suoi fan le sue straordinarie e superbe qualità che meritano di essere viste con la massima attenzione. Guardare per credere e soprattutto buona visione.

Sara Croce, semplicemente incantevole: reggiseno top

Un reggiseno che, a primo impatto, sembra che abbia qualche tipo di problema ma che in realtà è semplicemente perfetto così. Per non parlare del fatto che, ad indossarlo, è una delle icone della televisione italiana. Sara Croce non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione visto che è conosciuta, dal grande pubblico, per essere la ‘Bonas‘ di ‘Avanti un Altro‘. O forse non più? A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, pare che la classe ’98 abbia ceduto lo scettro a qualcun’altra. Che ne sarà di lei quindi? Per chi non lo sapesse la nativa di Bergamo sarà una presenza fissa del ‘Maurizio Costanzo Show‘. La presenza della 24enne ha colpito molto gli addetti ai lavori del programma, tanto da convincerla prima di tutto a rimanere in Mediaset e poi sposare un nuovo progetto. Sicuramente un grandissimo passaggio per lei visto che è passata da una delle icone televisive come Paolo Bonolis fino ad uno dei presentatori più famosi e giornalisti affermati di sempre proprio come Maurizio Costanzo. Gossip a parte, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Ovvero la visione del suo ultimo capolavoro che non è passato assolutamente inosservato. Guardare per credere e buona visione a tutti quanti voi.

Sara Croce, reggiseno in difficoltà: forme devastanti – FOTO

Una visione assolutamente paradisiaca. Possiamo confermare che il rosa è un colore che le dona a pennello. Un bikini che mette in risalto le sue straordinarie forme a dir poco stupefacenti. Il lato ‘A’ è quasi in “fuorigioco”: il reggiseno è solamente un filo e si sposta da una parte all’altra. Una meraviglia.