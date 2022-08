Federica Nargi, pareo e reggiseno: visione bollente al mare

Federica Nargi non è una sorpresa, ma una piacevole conferma: proprio come i suoi post che pubblica direttamente sul proprio account ufficiale Instagram e che allo stesso tempo non possono assolutamente passare inosservati. Da urlo – FOTO

Ci ritroviamo, nuovamente qui, per parlare del nuovo grandissimo successo che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha deciso di condividere con i propri follower. Un vero e proprio spettacolo che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Federica Nargi, semplicemente da urlo: due è meglio di uno…

A cosa ci stiamo riferendo? Ora ve lo sveliamo e spieghiamo subito. Non è assolutamente un mistero che, ogni post che decide di condividere la nativa di Roma, è sempre un grandissimo successo. Tanto è vero che il numero di “like” che sta ottenendo aumenta sempre di più. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere quando la si vede come protagonista. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mancare. Ci ha deliziato non con uno, ma addirittura due immagini che noi della redazione siamo pronti a farvi vedere. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Non diremo nulla visto che il titolo già parla molto chiaramente. Quello che possiamo affermarvi è che il contenuto è davvero di altissimo livello. Come sempre d’altronde quando si parla di lei. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Federica Nargi, pareo e reggiseno per una estate bollente – FOTO

Nella prima versione la possiamo notare con un selfie decisamente prorompente. Un cappellino per proteggersi dal sole (con tanto di occhiali in bella vista) ed un bikini sensazionale. Mai, però, come l’immagine che potete vedere qui in basso dove ci mostra un pareo di altissimo livello e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Sempre più sorridente e bollente che mai, da guardare e riguardare con la massima attenzione e soprattutto senza mai stancarsi. Quando si parla di lei non possiamo fare altro che alzarci in piedi e ammirare la sua infinita bellezza.