Cristiano Ronaldo, panchina più che un segnale: doppia opzione in vista

La seconda stagione di Cristiano Ronaldo con il Manchester United non è assolutamente iniziata nel migliore dei modi visto che non è stato schierato dal primo minuto da parte del tecnico ten Hag che ha preferito scegliere altri

Non una bellissima notizia neanche per i sostenitori dei ‘Red Devils’ che hanno iniziato nel peggiore dei modi il loro campionato. Stesso discorso vale anche per il nuovo allenatore che ha perso, in casa, contro la “bestia nera” Brighton che ha camminato all’Old Trafford vincendo per 2-1. Si inizia con il piede sbagliato, ma la situazione che riguarda il fuoriclasse portoghese preoccupa e non poco i sostenitori che potrebbero vederlo andare via a breve.

Cristiano Ronaldo in panchina: se non è un segnale questo…

Proprio come lo scorso anno, di questi tempi, il fuoriclasse portoghese aveva iniziato la stagione comodamente seduto in panchina per poi rientrare nella ripresa. In quel caso la Juventus, che era avanti per 2-0 in trasferta contro l’Udinese, si fece raggiungere dai ragazzi dell’ex tecnico Gotti che portò a casa un punto fondamentale. Qui, invece, è entrato quando le cose si erano messe nella peggior maniera possibile. 0-2 per gli ospiti. I padroni di casa sono riusciti anche a trovare la rete della bandiera, ma hanno dovuto comunque ringraziare gli avversari visto che c’è stata una autorete. Il nazionale portoghese è stato gettato nella mischia al minuto 53′, ma oramai le cose erano già troppo tardi. Il fatto che ha iniziato dalla panchina ha fatto storcere il naso un po’ a tutti i sostenitori che hanno capito solamente una cosa: il calciatore è pronto ad andare via a breve. Pochi gli applausi, così come i fischi per il giocatore che avrebbe manifestato in più di una occasione la volontà di andare via da Manchester. Una opzione, quella della cessione, assolutamente da non escludere visto che ci sono ben due possibilità per lui.

Cristiano Ronaldo, due opzioni in vista: c’è solo da scegliere

Adesso resta solamente da scegliere: ritorno romantico o inizio di una nuova avventura a 37 anni compiuti? Che il calciatore possa continuare a fare la differenza, nonostante non sia più un giovanotto, non è affatto un mistero e lo può dimostrare perfettamente sul terreno di gioco. Nelle ultime ore si alzano, sempre di più, le voci di un possibile ritorno da dove tutto è cominciato: ovvero quello Sporting Lisbona pronto ad accoglierlo a braccia aperte dopo svariati anni dal suo esordio. Senza dimenticare l’altra opzione che farebbe impazzire di gioia i sostenitori di un altro club che lo hanno potuto affrontare solamente come avversario: quel Napoli che ritorna, di prepotenza, sulle sue tracce. Anche se la questione ingaggio non è da sottovalutare.