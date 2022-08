Federica Panicucci illumina le Maldive anche di notte: tutto troppo aderente

Una immagine che bisogna guardare e riguardare con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Specialmente se parliamo di un personaggio importantissimo come Federica Panicucci che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione – FOTO

Nell’ultimo periodo la nativa di Cecina è molto attiva sui social network, soprattutto per condividere molte ‘storie’ su Instagram e allo stesso tempo dei post che mandano completamente fuori di testa. Se il suo obiettivo è quello di spiazzarci completamente possiamo solamente dire una cosa: ci sta riuscendo perfettamente alla grande. Semplicemente fantastica, non sappiamo cos’altro dire in merito a dinanzi bellezza.

Federica Panicucci, di sera è spettacolare

Sia chiaro: non che la mattina non lo sia. Non stiamo dicendo assolutamente questo, ci mancherebbe altro. Continuano le sue strepitose vacanza in un paese estero come le Maldive, dopo che ci aveva deliziato con alcuni scatti direttamente dalla sua Toscana che non potevano assolutamente passare inosservati. Non solo di giorno, quindi, ci regala emozioni anche di sera. E quante emozioni visto che il contenuto che a breve vedrete è a dir poco fantastico e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa di semplicemente spettacolare che ci ha definitivamente spiazzato. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha davvero esagerato. Non ci resta, da fare altro, che alzarci tutti quanti in piedi per ammirare il suo ultimo post che sta arrivando. Adesso mettetevi comodi e annullate tutti gli impegni che avete in programma visto che adesso sarete concentrati esclusivamente su una cosa. Buona visione.

Federica Panicucci, gonna inesistente e top aderente: che spettacolo – FOTO

Da rimanere senza fiato. Noi vi avevamo avvertiti. Il colore nero le dona divinamente. Lo si capisce soprattutto dai tacchi vertiginosi ed aperti, una gonna quasi inesistente ed un top aderente che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Il mare ed il buio fanno sicuramente da cornice, ma la vera protagonista non può essere che lei che merita decisamente tanto. I “cuoricini” fioccano da tutte le parti per lei e questo post se li merita alla grande.