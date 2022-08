Melita Toniolo, fisico straripante: costume troppo aderente

Ancora un altro grandissimo successo sui social network che porta la firma di Melita Toniolo. Impossibile non ricordare una delle concorrenti delle passate edizioni del ‘Grande Fratello’ che ci ha regalato delle bellissime soddisfazioni

Questa volta si sta ripetendo direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Inutile stare qui a ribadire che il suo post sta raccogliendo quello che merita: ovvero una pioggia infinita di “like” ed anche commenti di approvazione da parte dei suoi follower. Quelli, ad esempio, non devono mai mancare. C’è anche una parte divertente della sua didascalia che a breve vi riportiamo: possiamo assicurarvi che la nostra (ed a breve anche la vostra) attenzione era concentrata decisamente su altro – FOTO

Melita Toniolo, così è troppo: da stropicciarsi gli occhi

Come riportato in precedenza, la nativa di Treviso ha voluto fare un “complimento” ai suoi piedi. Ovviamente nella maniera più ironica possibile visto che si capiva benissimo che stesse scherzando e che non è assolutamente una fan di una parte del suo corpo. Questa la sua frase: “Ho dei piedi veramente stupendi, ma resto umile“, seguita da delle emoticon che ridono ed altre che stanno vomitando. Probabilmente è fin troppo esagerata la nostra 36enne. Anche perché il resto del contenuto è a dir poco fantastico e merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Se non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro (e non avete capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Siamo consapevoli che ci siamo allungati fin troppo. Arriva la fantastica notizia che tutti quanti voi stavate attendendo con ansia: siamo arrivati al momento clou, ovvero quello di visionare il suo ultimo capolavoro. Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare.

Melita Toniolo, fisico top: costume in difficoltà – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun commento visto che è semplicemente perfetto (altro che piedi brutti). Un costume decisamente esplosivo che mette in risalto le sue straordinarie forme. Stesso discorso vale per il suo sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera. Tutti quanti noi rimaniamo decisamente incantati da questa perla che ci ha regalato. Un lato ‘A’ fin troppo in evidenza e decisamente importante. In attesa di un nuovo capolavoro da parte della 36enne, godetevi ancora la magnifica visione della nostra Melita.