Non la “solita” immagine (che adoriamo e non possiamo farne assolutamente a meno), questa volta la mitica Sabrina Salerno ci ha deliziato con un filmato che sta facendo letteralmente il giro del web. Guardare per credere il tutto – VIDEO

Continuano le strepitose vacanze da parte della nativa di Genova che continua ad infiammare i social network con dei nuovi post che non possono assolutamente passare inosservati. Proprio come l’ultimo che sta ricevendo il successo che merita. Se non lo avete ancora visto e non avete ancora capito di cosa stiamo parlando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo ultimo capolavoro.

Sabrina Salerno, decisamente incantevole

Probabilmente possiamo confermare che, in questa occasione, ha decisamente esagerato. Ovviamente si tratta di una buona notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro, ma il post che ha condiviso e che sta avendo il successo che merita davvero lascia tutti quanti senza parole. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che la fantastica 54enne sta ottenendo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe della prima volta che si verificherebbe una cosa del genere, ma davvero qui ha superato la soglia della “sensualità”. Un filmato che vale la pena di vedere e rivedere. Il titolo è tutto un programma e non c’è bisogno di ulteriori spoiler in merito visto che davvero, quando si parla di lei, siamo completamente su un’altra dimensione. Da alzarsi tutti quanti in piedi ed applaudire per 92 minuti (come direbbe il buon ragioniere Ugo Fantozzi). Noi della redazione siamo rimasti decisamente increduli. Adesso, però, è arrivato per voi il momento tanto atteso e desiderato: tenetevi forte e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Sabrina Salerno, perizoma più che bollente: spettacolo sulla barca – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Diciamoci la verità: chi di noi maschietti non vorrebbe trascorrere, su una barca, una giornata con lei. All’insegna del divertimento e, perché no, anche per cantare le sue vecchie canzoni che sono passate alla storia della musica italiana. Tornando al suo contenuto, però, possiamo notare il suo perizoma che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Un fisico che parla da solo e che sembra davvero quello di una ventenne. Un messaggio per tutte le ragazze: ne dovete fare di strada per somigliare alla regina della nostra special rubrica.