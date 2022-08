Elettra Lamborghini, in versione fatata è incantevole: tutto trasparente

Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Anche se, a dire il vero, la mitica cantante non ha mai “toppato” e ci ha sempre regalato delle meravigliose foto che abbiamo sempre apprezzato e allo stesso tempo ammirato

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questo caso si è decisamente superata e lo ha fatto davvero nel migliore dei modi. Proprio come piace a noi. Anche se, questa volta, ci regala una versione completamente nuova e che ci fa andare completamente fuori di testa. Da guardare e riguardare con la massima attenzione e soprattutto con molta cautela FOTO

Elettra Lamborghini, così hai veramente esagerato

Da guardare con molta cautela. Basti pensare che il suo post sta raccogliendo il successo che merita, ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si aspettavano assolutamente uno scatto del genere da parte di una delle icone della nostra speciale rubrica. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Sì, lo abbiamo riportato anche in precedenza, lo sappiamo benissimo. Lo abbiamo ribadito solamente per farvi tenere alta la concentrazione perché quello che visionerete a breve è davvero fantastico. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta, da fare altro, che rimanere qui con noi per osservare attentamente il suo capolavoro che non può assolutamente passare inosservato. Un qualcosa di veramente eccezionale. Su questo non ci sono praticamente dubbi in merito. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visionato. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Elettra Lamborghini, la versione ‘Winx’ fa impazzire tutti – FOTO

Diciamoci la verità: in questo modo non l’abbiamo mai vista. Peccato che non ci abbia regalato questa perla tempo fa. Come si dice in questi casi, però: meglio tardi che mai. Ispirata al personaggio ‘Winx‘, la bellissima romagnola mette in evidenza un look a dir poco fantastico. Calze a rete invisibili, stivali in bella vista, così come la sua capigliatura completamente viola ed un costume completamente trasparente che lascia intravedere davvero tutto quello che ci interessa particolarmente. Un qualcosa da far girare completamente la testa. E ci è riuscita.