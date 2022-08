Giulia De Lellis, il bikini illegale: lato A stratosferico – FOTO

Giulia De Lellis in una serie di scatti da favola, la modella e influencer con curve esplosive a risaltare in primo piano

Giorno dopo giorno, Giulia De Lellis si conferma tra le inevitabili protagoniste dell’estate 2022. Nessuna sorpresa, sapevamo che la modella e influencer sarebbe stata uno dei volti più ammirati dell’estate e maggiormente capaci di regalare spettacolo sui social network.

Giulia De Lellis, fascino senza limiti in una estate da ricordare

Del resto, Giulia è stata capace, in pochi anni, di diventare una celebrità assoluta. Su Instagram è nettamente uno dei personaggi italiani più seguiti, con quasi cinque milioni e mezzo di followers. Un numero che cresce sempre di più e che spiega bene quale sia la fama raggiunta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ormai uno dei volti più ambiti dai principali brand e che si sta facendo gradualmente largo anche come volto televisivo. E’ prevedibile che presto la vedremo all’opera alla conduzione in programmi di intrattenimento piuttosto importanti. I primi riscontri con i primi programmi che le sono stati affidati, Giortì e Love Island, sono stati positivi. Non resta che attendere per scoprire cosa le riserverà la prossima stagione sul piccolo schermo. Intanto, come detto, l’estate 2022 la vede davvero sugli scudi sul web. Giulia si è fatta immortalare in diversi angoli di Mediterraneo esibendo sempre fascino e sensualità da vendere, e sta continuando a farlo raccogliendo valanghe di like e commenti entusiasti ovunque vada.

Giulia De Lellis, la camicetta si apre e si spalanca sulla meraviglia: scollatura micidiale

In uno degli ultimi post, si trova a Capri, in una delle più celebri pasticcerie dell’isola. Uno scenario in cui sembra perfettamente a suo agio, circondata da dolci buonissimi. Ad attirare maggiormente l’attenzione è, naturalmente, il suo look. Giulia non è mai banale ed esibisce un completo chiaro a disegni floreali che le dona moltissimo. Il primo piano è di quelli davvero da urlo, con la camicetta che si spalanca rivelando l’intimo al di sotto e una scollatura davvero eclatante, che fatica ad essere contenuta. Curve spaziali, un lato A ipnotico e che fa sognare ad occhi aperti. Il tutto, naturalmente, omaggiato dai tantissimi followers a suon di messaggi carichi di ammirazione ed entusiasmo. Del resto, Giulia è una bellezza trasversale, apprezzata in egual misura sia dal pubblico femminile per stile ed eleganza, che da quello maschile per sensualità e fascino.