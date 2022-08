Shaila Gatta, il perizoma sta per togliersi: Amalfi diventa bollente

Anche in questa occasione la nostra Shaila Gatta si è decisamente superata e lo ha fatto davvero nel migliore dei modi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo davvero su un’altra dimensione – FOTO

Non smette mai di sorprenderci e di stupirci la meravigliosa nativa di Aversa che continua a deliziarci con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un qualcosa che non poteva assolutamente passare inosservato. Il contenuto è di altissimo livello. D’altronde, quando si parla di lei non potrebbe essere altrimenti. Tenetevi pronti che lo spettacolo sta per iniziare.

Shaila Gatta, da rimanere senza parole

Tutti quanti in piedi per la mitica velina di ‘Striscia la Notizia‘. Continua il suo periodo di vacanze e relax nel nostro paese. In questi giorni l’abbiamo osservata nella meravigliosa cornice della Puglia che sa sempre regalare emozioni. Poi è stata la volta della Campania: prima l’isola di Capri, con i Faraglioni che le facevano da cornice, poi è stato il momento di Amalfi. Proprio la città salernitana, una volta aver saputo dell’arrivo da parte della classe ’96, ha iniziato davvero a surriscaldarsi. Guarda caso le temperature iniziavano ad aumentare a vista d’occhio, solamente per via della sua presenza. Ovviamente stiamo scherzando, ci mancherebbe altro, ma ci piace pensare che sia andata esattamente così. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti noi stavamo aspettando e che non vedevamo affatto l’ora arrivasse. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione.

Shaila Gatta, il perizoma sta per slacciarsi: che visione – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Il mare e le rocce della città campana fanno sicuramente da cornice e la loro parte, ma la vera protagonista non può essere che lei. Un bikini in evidente difficoltà per via delle sue importanti forme che definire “straordinarie” è assolutamente troppo poco. Un perizoma che, a tratti, sembra quasi stia per slacciarsi da un momento all’altro. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione visto che lo conosciamo perfettamente, gambe allenate e ben curate che non passano inosservate. Da rimanere senza fiato: anche questa volta ci è riuscita.