Nandez, ecco la svolta per il centrocampista: ritorna in Serie A

E’ partito l’assalto della big nei confronti di Nahitan Nandez: contatti in corso con il Cagliari e affare che può chiudersi presto.

Il centrocampista uruguagio, dopo due anni trascorsi in Sardegna, è pronto a prendere il famoso treno che passa almeno una volta nella vita. Una big del nostro campionato vuole prelevare il calciatore, con il Cagliari che non conta più sul calciatore, ormai in uscita dal club appena retrocesso in Serie B.

Nella scorsa sessione invernale di calciomercato, il calciatore è rimasto molto deluso per l’affare che non si è concretizzato con l’Inter che ci ha provato, in tutti i modi, ad ingaggiarlo. Anche in passato, sulle sue tracce del calciatore ci sono state Juventus e Milan che non hanno mai nascosto il desiderio di acquistarlo. Da non scartare, invece, la pista che porta all’estero ed in particolar modo alla Premier League (Leeds United su tutti). Le offerte che ha ricevuto il patron Giulini, però, non sono mai state ritenute soddisfacenti ed il calciatore è sempre rimasto in rossoblù. Una maglia che però, non ha più intenzione di vestire, soprattutto dopo la retrocessione del club sardo. Se pensate che i nerazzurri possano fare nuovamente un altro passo verso di lui vi sbagliate di grosso visto che la situazione nei suoi confronti è completamente cambiata. Sull’ex Boca Juniors c’è un altro top club che ha in mente un grande piano per averlo a disposizione già nelle prossime settimane.

Colpo Nandez dal Cagliari: ecco cosa blocca l’affare

Il nuovo mister del Cagliari, Fabio Liverani, ha già fatto capire le sue intenzioni. Nahitan Nandez non è da più considerabile un calciatore del Cagliari ed è stato inserito nella lista cessioni. Il club non conta più sul calciatore, a patto che la società riceva un’offerta adeguata per il livello del calciatore. Dopo la cessione di Fabian Ruiz al PSG, il Napoli cerca un centrocampista che sappia abbinare qualità e quantità in mezzo al campo. La società partenopea è da sempre grande estimatrice del calciatore e ora, con la cessione di Fabian, gli azzurri potrebbero affondare il colpo per Nandez.

Quello che però blocca la riuscita dell’affare è la situazione di Diego Demme. Il Napoli però, al momento, non ha intenzione di sostituire Fabian Ruiz. Solo in caso di cessione del mediano tedesco, il Napoli interverrà sul mercato chiudendo l’operazione Nandez. Situazione dunque da tenere sotto controllo, con il Napoli che da un momento all’altro, potrebbe chiudere l’operazione con il Cagliari.