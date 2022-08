Elisabetta Canalis, ritorno negli USA piccante: posizione seducente

Una immagine che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visionata con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non possiamo fare assolutamente altro che rimanere incantanti dinanzi a questa presenza a dir poco paradisiaca

Non vi nascondiamo che anche noi della redazione, oltre ai suoi follower, siamo rimasti molto dispiaciuti del fatto che la bellissima sarda sia ritornata negli Stati Uniti D’America. D’Altronde ce lo dovevamo aspettare da un momento all’altro visto che la sua vita è lì ed anche la famiglia. Anche se il suo ritorno è a dir poco fantastico, ovviamente a livello di post pubblicati sul suo account ufficiale Instagram. Guardare per credere il tutto – FOTO

Elisabetta Canalis, da rimanere senza parole

Anzi, non solo senza parole ma addirittura senza fiato. Un post che ti toglie completamente il respiro. Se pensate che stiamo esagerando allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo capolavoro che sta ricevendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” che sta continuando a ricevere. Così come i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Da rimanere a bocca aperta. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi. Direttamente da Los Angeles ci delizia con uno scatto che sicuramente farà il giro dei social e del web. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta che rimanere qui collegati con noi per osservare attentamente il suo ultimo capolavoro. Buona visione.

Elisabetta Canalis, lato ‘B’ da urlo: forme strepitose – FOTO

Un lato ‘B’ che non ha alcun bisogno di presentazione. Stesso discorso vale anche per le sue forme che definire importanti è assolutamente troppo poco. Da rimanere incantati per ore ed ore, uno scatto che non può mai stancarti. In attesa del suo drink oppure del suo pasto. non poteva mancare assolutamente una foto per deliziare i suoi fan che hanno risposto presente e si sono fatti trovare immediatamente pronti. Il “cuoricino” è scattato in automatico, quasi in maniera del tutto obbligatoria. Non possiamo fare altro che inchinarci dinanzi alla sua bellezza: standing ovation per la nativa di Sassari.