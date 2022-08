Sara Croce è una sirena: bikini minuscolo e forme da capogiro

Sara Croce al mare regala scatti dal fascino senza limiti, la modella e showgirl sempre più seducente e ammaliante: il bikini fa furore

Chi la segue da tempo, non può stupirsi del fatto che in questa estate Sara Croce sia una delle bellezze più acclamate in assoluto. La modella e showgirl pavese è diventata con il passare degli anni una celebrità totale sul web e in tv ed è lanciata verso una carriera luminosa.

Sara Croce, anche dopo Avanti un Altro sempre nel cuore dei fan

Una carriera che, dopo diverse stagioni, nella prossima non la vedrà di nuovo nel cast di Avanti un Altro, il programma che ha contributo per buona parte alla sua notorietà. Sara, tra le bellezze del ‘minimondo’ del quiz show condotto da Paolo Bonolis, era una delle più seducenti e ammalianti. La Bonas, anche quest’anno, non ha deluso le attese e ha incantato con il suo fascino e la sua sensualità incontenibili. Alla fine, la sua avventura nella trasmissione preserale di Canale 5 si è conclusa, come da lei annunciato il mese scorso. Una esperienza che lei non dimenticherà mai, ma nemmeno i fan possono dimenticarla, anzi. In tantissimi, praticamente tutti, continueranno a seguirla con immutati affetto e passione. Di sicuro, sentiremo ancora parlare molto sul piccolo schermo della fantastica Sara, che non a caso in primavera era una delle presenze di maggior spicco sul palco del Maurizio Costanzo Show, salotto storico e iconico della nostra tv. In attesa di capire quali progetti la riguarderanno e quali saranno le sue nuove avventure professionali, c’è una estate ancora tutta da vivere. In cui più volte Sara ci ha già tolto il fiato con la sua bellezza e continua a farlo, con scatti da capogiro.

Sara Croce, la perfezione in costume ancora una volta: panorama alle spalle stupendo, lei in primo piano di più

Come spesso accade, Sara si reca in una delle sue location estive preferite, Capri con la penisola sorrentina. Il panorama alle sue spalle, con l’isola azzurra che si intravede in uno scorcio da sogno, è davvero notevole, ma l’attenzione non può che concentrarsi sulla silhouette perfetta di Sara in costume. Figura slanciata e sinuosa, curve esaltate dal bikini, si resta incantati a guardarla e non si può non innamorarsi al primo sguardo di lei. Tantissimi gli ammiratori di Sara – su Instagram ha oltre un milione di followers – che le dedicano messaggi appassionati.