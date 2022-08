Federica Nargi, il bikini non la contiene: Formentera diventa piccante

Federica Nargi non ha bisogno di alcun tipo di commento visto che la conosciamo alla perfezione e sappiamo bene che ci regala sempre delle perle direttamente dal suo account ufficiale Instagram che meritano di essere visionate con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma questa volta (possiamo confermarvi) che ha veramente superato ogni limite. Ovviamente si tratta di un qualcosa di positivo e che merita di essere visto con la massima attenzione. Semplicemente da applausi, nulla da aggiungere: la regina di Formentera non può essere che lei. Tutti in piedi per Federica.

Federica Nargi, sempre più spettacolare a Formentera

Oramai è la regina indiscussa di una delle isole spagnole più ambite in questa vacanza bollente. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ possiamo confermare che sia una vera e propria “habitué” di quel posto magico che sa sempre come regalare delle fantastiche emozioni. Se non avete ancora visto il suo ultimo post non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete capitati nel posto giusto ed al momento giusto. Inutile ribadire che la stessa immagine sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che stavano aspettando con ansia il suo regalo che abbiamo scartato tutti quanti noi. Non siamo rimasti delusi, neanche questa volta. Anche perché, con lei, andiamo direttamente sul sicuro: non siamo mai rimasti insoddisfatti o altro delle perle che ci ha donato. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia.

Federica Nargi, fisico e bikini devastanti in quel di Formentera – FOTO

Anche in questa occasione il suo post fa rimanere tutti senza parole. Il mare ed il cielo azzurro di Formentera sicuramente danno quel tocco in più che serve e non poco, ma a rubare la scena non può che essere la nativa di Roma che si rende ancora una volta protagonista di questo scatto che sta facendo già il giro della rete. Il suo fisico non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione visto che è semplicemente perfetto. Stesso discorso vale anche per il suo bikini che è messo in evidenza proprio dalle sue forme importanti.