Paola Di Benedetto solo in intimo di pizzo: rovente sulla poltrona

Paola Di Benedetto mette ancora una volta in mostra tutto il suo fascino: la modella fa sognare i followers con i suoi scatti.

Tra le bellezze più apprezzate d’Italia degli ultimi anni, senza alcun dubbio Paola Di Benedetto è ben presente in questa “lista”. La modella vicentina è ormai un personaggio a 360 gradi, che si è fatta notare non solo per il suo fascino ma anche per una notevole presenza scenica che l’ha affermata come volto televisivo.

Fisico mozzafiato e tanta semplicità dal punto di vista estetico e del carattere, estremamente genuino e alla mano. Anche per questo è ben voluta e apprezzata in TV e in special modo sul web. Su Instagram conta oltre 1,7 milioni di followers, tutti che stravedono per lei. Tra le varie esperienze, ricordiamo quella al Grande Fratello Vip 2020, concluso con la vittoria finale e con un gesto che non è passato di certo inosservato. La showgirl ha infatti rinunciato alla sua parte di montepremi per devolvere tutto in beneficenza, a favore del sistema sanitario per la lotta al Covid, che in quei momenti viveva uno dei periodi più drammatici. Affermata speaker radiofonica, all’inizio di quest’anno l’abbiamo vista all’opera anche nel pre-Festival di Sanremo. Il tutto conferma che anche nei prossimi anni sarà lei la protagonista assoluta nel mondo dello spettacolo. Lo è da tempo anche sui social, con i suoi scatti su Instagram davvero mozzafiato e che fanno impazzire i fan della modella.

Il post è da capogiro: in intimo sul set pubblicitario

Quando Paola decide di fare sul serio, non ce n’è davvero per nessuno. Basta guardare ad esempio l’ultimo scatto, in cui si mostra in intimo sul set fotografico. Curve pericolose e che catturano l’attenzione dei fan. Lo scatto è meraviglioso: un viso angelico ed un intimo rosa che mette in risalto il fisico pressoché perfetto della modella. La perfezione e la sensualità di Paola colpiscono dritte al cuore, molto al di là delle sue forme seducenti.

Tra i commenti, sono in tanti ad esaltare la sua bellezza acqua e sapone, che è il fattore che davvero fa la differenza e la rende sempre più ammirata dalla community. Certo, gli scatti provocanti contribuiscono a renderla irresistibile, con una semplicità che spiazza e che fa innamorare al primo colpo. Paola Di Benedetto è davvero sensazionale: con la sua semplicità riesce sempre a colpire tutti noi. Davvero una donna unica nel suo genere ed un viso angelico che allo stesso tempo fa impazzire i fan.