Federica Nargi, in perizoma fuori dall’acqua: tutto il mare ai suoi piedi

Federica Nargi si gode l’estate in quel di Formentera. L’ex velina infiamma la location iberica e anche Instagram con i suoi scatti pazzeschi. I fan sono rimasti letteralmente senza parole alla vista delle due foto. Tantissimi i like arrivati sotto al post.

Federica Nargi è sempre Federica Nargi. L’ex velina è ormai una delle certezze della TV. La modella romana ha lasciato il segno sin dalle sue prime apparizioni in TV in quel di “Veline” prima, concorso che decretava le due veline che avrebbero preso parte alla nuova edizione di “Striscia la Notizia”, e poi sul bancone del tg satirico più visto d’Italia.

Il 2008 è l’anno in cui la Nargi ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano. A soli diciotto anni, infatti, insieme a Costanza Caracciolo ha ammaliato il pubblico generalista con i noti stacchetti che aprivano le puntante di Striscia la Notizia. Un anno fondamentale, poi, per la vita privata dell’ex velina, è il 2009. In quell’anno, infatti, Federica Nargi ha conosciuto Alessandro Matri.

L’ex calciatore è diventato l’uomo della vita della modella romana. Sono 13 anni, infatti, che la storia tra Matri e la Nargi va avanti. In questi anni, la coppia ha messo al mondo anche due bambine e sta pensando di convolare a Nozze. Inizialmente i due avrebbero dovuto coronare il proprio sogno d’Amore a Giugno. La location per il matrimonio sarebbe dovuta essere Formentera. La più piccola delle isole Baleari, comunque, è comunque la meta delle vacanze estive della famiglia Matri-Nargi. Questo si può facilmente dedurre dai tantissimi post che l’ex velina ha pubblicato su Instagram.

Federica Nargi, tramonto da sogno su Instagram: il lato “B” è in primo piano!”

Come già scritto in precedenza, Federica Nargi è una delle modelle che detiene uno dei profili social maggiormente attivi. L’ex velina non manca mai di pubblicare nuove foto, nuove immagini o clip video sul proprio feed. Ogni nuovo post, inevitabilmente, riceve un numero pazzesco di “mi piace” e di commenti. Questi dati, poi, consentono alla stessa modella di accrescere il proprio numero di followers. Infatti, la “fan base” della Nargi continua a crescere in maniera costante. Ad oggi lady Matri vanta oltre 4,1 milioni di followers. La tempesta di like e di commenti ha raggiunto anche l’ultimo post pubblicato dall’ex velina. Il set fotografico è composto da due foto. I due scatti sono stati realizzati al tramonto. Il meraviglioso “sunset”, come dicono gli inglesi, è reso ancora più bello dalla stessa Nargi che si trova in acqua. Il mare tocca le gambe della modella fino ad un certo punto, Una cosa che mette in risalto il lato “B” della modella.