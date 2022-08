Giulia de ‘Le Donatella’ straripante, solo il perizoma e nulla più

Giulia Provvedi de ‘Le Donatella’ delizia i suoi follower con un nuovo scatto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che sta raccogliendo il successo che merita. Da vedere con la massima attenzione – FOTO

Anzi, con la massima cautela visto che il contenuto è davvero di altissimo livello e non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento. In questo caso l’unico strumento che serve è quello degli occhi: tra pochissime righe visionerete un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo vi consigliamo di rimanere collegati qui con noi per osservare il tutto. Buona visione.

Giulia de ‘Le Donatella’, il nuovo post è incantevole

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di Giulia Provvedi. In realtà non è affatto l’unica visto che, insieme a lei, la sorella Silvia continuano ad incantare sui social network. In particolar modo su Instagram quando decidono di postare delle nuove immagini che meritano di essere viste con molta attenzione. Proprio come l’ultima che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte degli stessi fan che non vedevano l’ora di poter visionare una opera d’arte del genere. Anche se, in questa occasione, si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato (e credeteci che ne serve davvero molta per poter vedere il tutto). Adesso, però, possiamo finalmente dire che è arrivato il momento che tutti quanti noi stavamo aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Giulia de ‘Le Donatella’: uno scatto che vale più di mille parole – FOTO

Cosa mai si può dire dinanzi ad un capolavoro del genere? Assolutamente nulla di quello che abbiamo già riportato in precedenza ed in altre occasioni. Uno scatto che veramente merita di essere incorniciato. Solamente il perizoma e nulla più. Il rosa è un colore che le sta divinamente e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Il lato ‘A’ è coperto solamente dalla presenza delle piante. Un verde che la circonda ed uno spiraglio di cielo azzurro, ma la vera protagonista non può essere che lei. Un qualcosa che veramente ci manda completamente al tappeto.