Giorgia Palmas, il bikini c’è ma non si vede: scottante a riva

Giorgia Palmas ha tutte le potenzialità di questo mondo. Per chi non lo sapesse ha anche la forza di cambiare le cose. Di che cosa stiamo parlando? Trasformare l’acqua del mare da freddo a decisamente bollente. Ovviamente stiamo scherzando, ci mancherebbe altro, ma ci piace pensare che sia proprio così.

Il suo ultimo post pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram parla fin troppo chiaro e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non vedevamo affatto l’ora che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ci regalasse una nuova perla dove poter lasciare il nostro più che meritato “cuoricino”. Se non ci credete allora rimanete con noi e godetevi lo spettacolo che merita senza alcun dubbio – FOTO

Giorgia Palmas, semplicemente incantevole in riva a mare

E’ anche vero che, in altre occasioni, ci ha regalato delle bellissime soddisfazioni. Questa volta, però, ha voluto decisamente esagerare e lo ha fatto nella miglior maniera possibile. In che modo? Ovviamente pubblicando un nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia importante di “like” e anche commenti di approvazione. Quelli, ad esempio, non devono mai mancare. Anche per lei e per la sua famiglia, capitanata dall’ex nuotatore Filippo Magnini, sono iniziate le più che meritate vacanze. Il posto? Non poteva che essere la “sua” Sardegna. Direttamente da Porto Giunco ci ha regalato una nuova perla che merita di essere visionata con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Il 2022 è stato un anno fin troppo magico per lei e se lo merita. Un motivo su tutti? Ha convolato a nozze proprio con l’amore della sua vita dopo anni intensi di fidanzamento. Adesso, però, andiamo a vedere il “motivo” per cui siete tutti quanti qui. Godetevi lo spettacolo.

Giorgia Palmas, bellezza divini: il bikini parla da sé – FOTO

Avete mai visto una sirena in riva al mare? Noi sì, anzi, anche voi in questo momento. E’ proprio davanti ai vostri occhi: semplicemente fantastica la nostra Giorgia. Il contenuto è decisamente di altissimo livello e non ha bisogno di ulteriori commenti in merito. Il mare, la montagna ed il cielo azzurro fanno sicuramente da cornice, ma la protagonista assoluta in tutto questo non può essere che lei. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione ed uno scatto che si candida ad essere come la foto dell’estate.