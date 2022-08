Allegri ha scelto l’attaccante: arriva prima della seconda giornata

Juventus, la priorità da parte della società bianconera è quella di poter aver a disposizione il nuovo attaccante a partire dalla seconda giornata di campionato, ovvero quando scenderanno in campo a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo

Molto difficile, infatti, che possa partire l’assalto a poche ore dall’inizio della nuova stagione. Molto più probabile che le cose possano cambiare nei prossimi giorni, quanto la dirigenza potrà effettuare un tentativo per il centravanti. Allegri ne vorrebbe un altro poiché non è per nulla soddisfatto dalla risposte dei suoi attaccanti in rosa e ne vorrebbe un altro da aggiungere quanto prima nella squadra. Bisogna muoversi perché il tempo stringe.

Juventus, Allegri vuole un altro attaccante

E’ vero che la stagione deve ancora iniziare, ma Allegri può tirare le prime somme in vista delle amichevoli che sono state giocate sia in Italia che negli Stati Uniti D’America. Le risposte non sono state del tutto positive: Vlahovic è apparso ancora in una condizione molto lontana (rispetto ai tempi di Firenze), l’unico che si è comportato discretamente è stato Moise Kean. Non tanto per la doppietta realizzata contro il Barcellona, ma è stato l’unico ad aver impensierito i portieri avversari. Anche se, lo stesso manager livornese, non è del tutto convinto del classe 2000. A quanto pare, fosse per lui, darebbe l’ok per una cessione (in questo caso ritorno dal prestito all’Everton). Non è finita qui visto che la priorità dell’allenatore sarebbe quella di avere un altro attaccante a disposizione. Molto difficile per la prima in campionato contro il Sassuolo, magari a partire dalla seconda giornata. Il nome c’è.

Juventus, tutta su Rodrigo Moreno

Nome nuovo in casa bianconera per quanto riguarda l’attacco e che porta a quello di Rodrigo Moreno. Il nazionale spagnolo potrebbe essere tentato da una nuova esperienza all’estero. Attualmente milita in Premier League tra le fila del Leeds United. Richiesto espressamente dal ‘Loco’ Marcelo Bielsa (esonerato mesi fa), potrebbe essere ceduto. Attenzione però visto che, con gli inglesi, non è assolutamente semplice trattare. In questo precampionato, il calciatore, si è comportato molto bene con la sua squadra. La sua posizione, però, potrebbe essere messa in discussione nel caso in cui dovesse arrivare una offerta dall’Italia a dir poco importante. Per lui si parla almeno di 25 milioni di euro. Altrimenti non se ne farà nulla. Gli stessi bianconeri sperano in uno sconto, ma è molto difficile che questo possa avvenire.