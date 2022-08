Ludovica Pagani magnetica, il costume è solo un filo tutto aperto

Gli scatti dalle vacanze di Ludovica Pagani continuano a lasciare il segno e a togliere il fiato: bellezza incontenibile in costume

Numerose le bellezze appartenenti al mondo dello spettacolo che si stanno mettendo in luce in questa estate 2022 con tutto il loro fascino. Sui social, è un trionfo di sensualità infinito che era largamente prevedibile e che sta lasciando tutti senza parole. Tra coloro che si stanno segnalando maggiormente, impossibile non citare la fantastica Ludovica Pagani, una delle influencer e showgirl sempre più apprezzate dalla community e ormai proiettata verso traguardi altissimi.

Ludovica Pagani, una estate da sogno: con una compagna d’avventure speciale

Per la bergamasca, che il mese scorso ha compiuto 27 anni, non è soltanto una questione di numero di fan, che pure sta crescendo vertiginosamente. Abbondantemente superati i tre milioni di followers su Instagram, parliamo del resto di una celebrità già nota da tempo sul web per la sua attività come youtuber e che nel corso degli anni ha raggiunto una dimensione sempre più a 360 gradi. Personaggio televisivo, modella, influencer, deejay musicale e producer, si sente sempre più parlare di Ludovica, che nel prossimo futuro sarà senza dubbio una delle presenze principali in tv. Chissà, magari anche in ambiti legati al calcio, la sua grande passione. Per ora, su Sky è il volto del campionato di Serie A degli e-sports, ma sicuramente per lei sarà solo un trampolino di lancio. E’ solo una questione di quando e non di se. Intanto, si gode meritate vacanze, che l’hanno già vista in diversi angoli di Mediterraneo, protagonista assoluta con la sua sensualità incontenibile. Ora, Ludovica si trova in Puglia e insieme a lei una compagna d’avventure d’eccezione come Eleonora Incardona. Le due, in questi giorni, hanno spopolato sul web con scatti, video e stories.

Ludovica Pagani, forme sinuose e prorompenti: il costume lascia intuire tutto, che spettacolo

Ludovica decide di rubare la scena con una serie di foto a bordo piscina, dove incanta con pose seducenti e un costume davvero da urlo. Intero ma con spacchi e scollature vertiginose, che permettono di esaltare la sua silhouette a dir poco perfetta. Gambe affusolate, fianchi sinuosi e provocanti, scollatura rovente. La tentazione dello zoom si fa sentire, le visioni anche a campo largo bastano e avanzano per accendere la fantasia. Un vero e proprio trionfo di fascino riconosciuto dalla community, che ricopre Ludovica come sempre di complimenti.