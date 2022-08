Ainett Stephens, VIDEO magnetico: il massaggio è troppo piccante

In questi casi le parole non servono affatto visto che, anche in questa occasione, la magnifica Ainett Stephens ha fatto vedere a tutti i suoi follower di che pasta è fatta e soprattutto le sue immense e straordinarie qualità che non possono passare assolutamente inosservate

Una visione fin troppo paradisiaca, non ci viene da aggiungere altro. E’ vero che fino a questo periodo ci ha mostrato dei filmati che non stanno davvero né in cielo e né in terra, ma in questa occasione si è decisamente superata per il bene di tutti quanti noi che non potevamo chiedere assolutamente nulla di diverso. Quello che ha condiviso nelle ultime ore non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Da guardare con molta attenzione – VIDEO

Ainett Stephens, da rimanere senza parole: che forme

Oramai non ci stupisce più di nulla. Quello che ci ha regalato è un’altra opera d’arte. La bellissima venezuelana continua ad emozionarci. Lo ha fatto nelle sue vacanze appena terminate (ricordiamo che è stata nella bellissima cornice di Tropea, in Calabria) dove ci ha regalato dei balli sensuali davvero niente male che hanno fatto venire i migliori mal di testa ai suoi follower. Ovviamente ad alcune foto che hanno raccolto un successo incredibile per quanto riguarda il numero di “like” e anche commenti di approvazione. Mai, però, come nel caso del suo ultimo post dove ci ha mostrato tutta la sua sensuale classe. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi quanto guardiamo il suo contenuto di altissimo livello. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo capolavoro. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo perché offre la mitica ‘Gatta Nera‘. Buona visione.

Ainett Stephens, il massaggio diventa decisamente bollente – VIDEO

In questa versione la vediamo con dei capelli ricci (li ha sempre avuti lisci fino a quest’ultimo periodo) che le stanno divinamente. Un costume a dir poco poco fantastico e che risalta il suo straordinario lato ‘A’ semplicemente divino. Un backstage che inizia a farsi decisamente bollente quando uno dei suoi collaboratori inizia a massaggiarle il senso ed il resto del corpo con un olio fin troppo liscio.