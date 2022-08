Il colpo a sorpresa si chiama Ghoulam: ritorno in Serie A

Faouzi Ghoulam è ad un serio bivio della sua vita calcistica. Il terzino algerino rientra nella “squadra” dei calciatori svincolati di lusso che non hanno ancora trovato una sistemazione, nonostante la maggior parte dei campionati europei siano oramai iniziati

Per quanto riguarda il difensore, però, non mancano di certo le offerte anche se di concreto pare che non ci sia ancora nulla. Due le opzioni sicure e fattibili per lui, ma adesso è destinato a scegliere visto che rimanere ancora senza contratto e soprattutto senza squadra è una idea che non gli aggrada particolarmente. D’altronde a nessun calciatore piace rimanere a “spasso” dopo che per anni ha giocato in un team. Cosa farà?

Ghoulam, ora deve decidere: cosa farà?

Il classe ’91 ha superato abbondantemente il mese in cui è senza squadra. Nel frattempo si continua ad allenare in solitaria, con la speranza di potersi aggregare quanto prima in un gruppo e recuperare la migliore condizione fisica. Non è affatto un mistero che il calciatore, specialmente negli ultimi anni, non abbia reso al massimo. Assolutamente non per colpa sua visto che è stato vittima di alcuni infortuni che lo hanno condizionato pesantemente. L’infortunio al crociato non è una cosa di tutti i giorni e per recuperare al meglio ce ne vuole. Poi, quando tutto sembra essere stato messo dietro le spalle arriva una ricaduta che ti spezza completamente in due. Il Napoli lo ha aspettato ma alla fine ha deciso di non contare più su di lui per questa stagione che oramai è alle porte. Adesso, però, sta seriamente pensando su dove andare visto che ci sono in ballo due soluzioni. Ancora un altro paio di giorni e poi dovrà decidere dove andare. Quale team è pronto a dargli la fiducia che cerca?

Ghoulam, Serie A o estero? Arriva il momento della scelta

Pillola rossa o pillola blu? Proprio come nel film di ‘Matrix’, anche in questo caso il calciatore è chiamato ad una seria scelta. Continuare a rimanere in Serie A oppure provare un’altra esperienza all’estero. Non è un mistero che in Italia venga seguito dalla Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri lo conosce molto bene ed è pronto a regalargli anche un ruolo da protagonista importante. Poi ci sarebbe l’opzione che porta all’estero, precisamente in Turchia, dove potrebbe raggiungere l’ex compagno Dries Mertens che è in procinto di accettare la ricca offerta del Galatasaray.