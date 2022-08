Jolanda De Rienzo, il bikini è minuscolo: non contiene le sue forme

Jolanda De Rienzo non smette mai di stupirci: il suo ultimo contenuto pubblicato poche ore fa è letteralmente esplosivo.

Non si tratta affatto della prima volta che la giornalista napoletana ci regala queste vere e proprie perle che condivide direttamente sul suo account ufficiale Instagram. In questa occasione, però, Jolanda si è decisamente superata ed ha sorpreso tutti quanti i suoi follower che non hanno potuto fare altro che alzarsi in piedi ed applaudire il suo ultimo post che sta raccogliendo il successo che merita.

Ovviamente ci stiamo riferendo alla quantità di “like” che sta continuando a ricevere e che con il passare delle ore sta aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Quelli, in questi casi, non devono mai mancare. Anche per una delle giornaliste sportive più apprezzate nel nostro paese (e non solo) sono iniziate le meritatissime vacanze. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista, molto impegnata, a seguire il Napoli di Luciano Spalletti. In questa occasione, ha avuto modo di intervistare calciatori e allenatori alla fine di ogni seduta d’allenamento. Tanto è vero che non mancavano affatto i selfie e le foto che si scattava direttamente da quel posto. Poco dopo, però, anche per lei è iniziato il periodo di relax. Prima in una delle isole campane più famose al mondo. Poi il trasferimento, per qualche giorno, nel Salento. Proprio in Puglia ci ha regalato una nuova perla che a breve vi faremo vedere e che siamo sicuri custodirete con molta cura.

Visione esplosiva: mini bikini per Jolanda De Rienzo

Una visione esplosiva e gli auguri di buon inizio della Serie A. Il post manda in delirio i followers della splendida giornalista napoletana. Siete pronti per visionare il tutto? Non vi resta che mettervi comodi e godervi lo spettacolo visto che sta per andare in scena un vero e proprio capolavoro. Anzi, una opera d’arte pronta per essere visionata. Definire “bollente” questo selfie è assolutamente troppo poco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Noi della redazione non sappiamo più cosa dire. Una della migliori nel suo lavoro per professionalità e bellezza. Il suo bikini non può passare assolutamente inosservato. Stesso discorso vale anche per il lato ‘A’ che è decisamente prorompente e merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Semplicemente da applausi. Dimenticavamo: lo zoom è assolutamente obbligatorio.