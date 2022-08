Tempo scaduto per Moise Kean: ecco la decisione finale di Allegri

Il calciomercato della Juventus cambia ogni giorno: ecco la variabile Kean. Il piano dei bianconeri e la decisione finale di Allegri.

Il futuro di Moise Kean cambia radicalmente. Il classe 2000 ha fatto nuovamente cambiare idea al tecnico Allegri che sta pensando seriamente al futuro del suo centravanti. Durante la pre-season, Kean è stato uno dei migliori. A dimostrazione delle sue qualità tecniche e fisiche, l’amichevole contro il Barcellona di Xavi, dove mise a segno una doppietta.

Poi per il resto delle amichevoli le sue prove sono state sufficienti, ma nulla più. Nel frattempo, però, si continua a parlare decisamente di lui per motivi che vanno anche fuori dal terreno di gioco. Un qualcosa che i tifosi e la stessa società non hanno per nulla digerito. L’ultima amichevole, andata in scena alla ‘Continassa‘ contro l’Atletico Madrid dell’ex Alvaro Morata, ha visto come protagonista proprio Moise Kean, in negativo però. Tralasciando la prestazione della squadra bianconera e la super partita di Alvaro Morata, quello che è successo con Kean ha quasi dell’incredibile. Contro i ‘Colchoneros’, Moise Kean si è presentato in ritardo all’allenamento e, per punizione, non è stato schierato nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Tramite una nota ufficiale, il club bianconero ha chiarito le motivazioni. Comportamenti caratteriali a parte però, anche le sue prestazioni in campo non convincono granché la società che sta seriamente pensando di rimandarlo indietro.

Decisione presa da Allegri: ecco lo scenario futuro per Moise Kean

Moise Kean non convince più di tanto. Nonostante l’investimento fatto, la Juventus è pronta a cedere il calciatore. La voglia di giocare è tanta, con uno scenario interessante alle porte. La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic ma allo stesso tempo, capace di far coppia con l’attaccante serbo. La scelta è ricaduta su Memphis Depay. Accordo già stabilito con il calciatore (biennale da 6 milioni di euro), con l’olandese che sta trattando la rescissione con il Barcellona. Moise Kean è fuori dai piani di Allegri, tant’è che potrebbe rientrare in uno scambio per Paredes. Infatti, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il PSG potrebbe accettare Kean come contropartita tecnica nell’affare che porterebbe Paredes alla Juventus.

Scenario di mercato che vedrebbe il ritorno dell’attaccante in Francia. Proprio la sua esperienza con il PSG, spinse la Juventus a investire tanti soldi su di lui (dato anche l’addio di un certo Cristiano Ronaldo). Oltre al PSG e a questo ipotetico scenario di mercato, Kean avrebbe mercato anche in Inghilterra. Club come Newcastle e Leicester tengono monitorata la situazione dell’attaccante classe 2000. Vedremo dunque quale sarà la prossima squadra di Moise Kean, ormai fuori dai piani del tecnico Massimiliano Allegri.