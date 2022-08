Claudia Ruggeri, il lato A in montagna ‘respira’ meglio: visione infinita

Claudia Ruggeri passa dal mare alla montagna ma la sostanza non cambia, e neanche il ‘panorama’: visione incredibile.

Una incredibile stagione ad Avanti un altro si è chiusa e un’altra sta per iniziare per Claudia Ruggeri. Anche il prossimo anno la sua presenza sarà di certo apprezzatissima dai fan, che le regalano costantemente affetto e complimenti.

In mezzo però c’è stata una estate pazzesca, raccontata fra foto incredibili dai luoghi visitati e dei lavori fatti sui social. Miss Claudia attende di tornare ad essere una delle regine nella trasmissione di Bonolis, che le ha dato grande notorietà e un seguito che si è trasferito su Instagram. Merito delle sue forme generose ma soprattutto della simpatia e del talento che le permette di fare spettacolo e gestire tutte le situazioni che si creano in un format sempre ricco di sorprese.

Dopo i primi passi nello spettacolo, affrontati di pari passo con gli studi, Claudia Ruggeri ha infatti ben presto trovato spazio sulle reti Mediaset e non ha mai smesso di stupire. Lo ha fatto nuovamente nella sua pausa estiva. Dopo le foto al mare arriva infatti uno scatto in montagna ma la sostanza non cambia nella potenza delle istantanee e nel fascino sottolineato con serie lunghissima di commenti da parte dei fan.

Claudia Ruggeri in montagna fra esplodere la gioia della community

Bellezza mediterranea, fisico esplosivo mostrato nelle foto ma sempre con un grande carico di eleganza e fascino. Tutto questo è Claudia Ruggeri, che anche negli ultimi scatti si è mostrata in tutta la sua bellezza. Dopo le istantanee al mare in bikini e con look da sera fantastici in nero, anche dalla tappa in montagna arriva un post che non passa di certo inosservato.

“Ossigeno puro” scrive lei, ma per i followers arriva una ondata di fascino grazie ad un primo piano clamoroso. Lo sguardo incolla allo schermo, il sorriso è travolgente, e anche in abiti sportivi la sostanza non cambia. Non passa inosservata infatti la scollatura che mette in risalto le forme generose, apprezzatissime e spesso al centro dei commenti. Fra i fan, in tanti sottolineano quanto in tutti gli scatti la Ruggeri sia sempre apprezzatissima, e anche l’ultima foto fa incetta di like.

“Sei tu lo spettacolo della natura” osserva uno dei follower in una community che ha superato di gran lunga il milione di “amici” pronti a commentare. Del resto, vista la sua popolarità e la capacità di divertire e divertirsi, era inevitabile il successo per una donna bellissima ma anche molto affascinante ed intelligente.