Belen Rodriguez tutta nuda, la copre solo il cappello

Questa volta si è decisamente superata ed, ovviamente, lo ha fatto nel migliore dei modi. Un post che merita di essere raccontato per filo e per segno. Non è assolutamente un mistero il fatto che, sui social network, la sua opera d’arte sta avendo un grandissimo successo. Guardare per credere – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Da alzarsi tutti quanti in piedi ed applaudire fino a quando non si ha dolore alle mani. Il titolo non è assolutamente ingannevole. Un qualcosa che veramente non sta davvero né in cielo e né in terra. Se pensate che stiamo esagerando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo ultimo capolavoro.

Belen Rodriguez, visione fin troppo piccante

Anzi, definire questo scatto solamente “piccante” è assolutamente troppo poco. Un qualcosa che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che, in realtà, non stavamo aspettando altro se non una sua nuova opera d’arte che puntualmente è arrivata. Siamo onesti: non ci aspettavamo assolutamente nulla del genere. O forse sì? Fatto sta che la nativa di Buenos Aires sa sempre come sorprenderci ed anche in questa occasione lo ha fatto nella migliore maniera possibile che ci fa andare completamente fuori di testa. Una immagine che bisogna vedere e rivedere più volte e con tutta la cautela di questo mondo. Non è assolutamente un mistero il fatto che il contenuto pubblicato sta raccogliendo il successo che merita: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che, con il passare delle ore, aumenta sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per arrivare.

Belen Rodriguez, sotto il cappello il nulla: che spettacolo – FOTO

Quando dicevamo che sotto non c’era assolutamente nulla non eravamo usciti fuori di testa, ma vi volevamo avvisare dell’altissimo livello di contenuto che stavate per visionare. Anche questa volta ci ha veramente sorpreso e si è superata alla grande. Completamente distesa e soprattutto nuda: solamente un cappello che copre le parti intime, per il resto si può osservare attentamente le sue meravigliose gambe e visionare la showgirl argentina che dorme.