Melissa Satta, perizoma e nulla più: visione bollente in acqua

Melissa Satta, spettacolo della natura: nuovo ed entusiasmante contenuto, con il perizoma che copre anche il sole, una vista da capogiro.

Melissa Satta ci regala l’ennesimo spettacolo a cielo aperto. D’altronde non potrebbe essere altrimenti del resto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. L’immagine sta ricevendo moltissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower.

I like, ad esempio, non devono mai mancare. Se non avete visto ancora il suo ultimo contenuto, e soprattutto non avete ancora capito di cosa stiamo parlando, allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per visionare tutti quanti insieme il suo ultimo capolavoro che merita tanto. Non bastano solamente le altissime temperature che stanno mettendo in ginocchio il nostro paese. Non è affatto un mistero che il caldo non ci sta lasciando assolutamente tregua. Melissa Satta ci mette tanto del suo, tant’è che decide di postare delle immagini che non possono assolutamente passare inosservate e che meritano di essere viste con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. In particolar modo del suo perizoma e del suo lato ‘B’ messo in primo piano. La Sardegna diventa più bollente che mai grazie alla sua presenza. La Serie A sta per partire e, con essa, anche i programmi serali dedicati a calcio. Tutti speriamo di poter rivedere la bellissima Melissa Satta al ‘Club’, condotto da Fabio Caressa.

Spettacolo a cielo aperto: Melissa Satta bollente

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ si sta godendo gli ultimi giorni di meritato relax prima di riattaccare la spina con il mondo del lavoro. Tra i commenti spunta anche un “Illegale”. D’altronde, come si può dare torto in merito? Siete curiosi di vedere la sua ultima opera d’arte? Adesso è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate attendendo con ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Cosa mai si può dire in merito dinanzi ad un capolavoro del genere? Da rimanere senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Il suo perizoma tende a rimpicciolirsi sempre di più. Il suo lato ‘B’, invece, non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che è semplicemente perfetto e allo stesso tempo illegale (proprio come ha ribadito un suo fan). Dopo un bel bagno nel bellissimo mare dell’isola uno scatto è proprio quello che ci voleva. Una gioia da regalare ai suoi follower che sono rimasti, ancora una volta, senza parole. Uno spettacolo firmato Melissa Satta, in mostra con il suo lato B dalle forme pressoché perfette.