Elodie fa sognare tutti i suoi fan con un set fotografico pubblicato sui Instagram. Il post, pubblicato qualche ora fa, ha fatto letteralmente scatenare i suoi fan con le tre foto postate sul proprio feed. Tantissimi i commenti e i mi piace pervenuti sotto al post.

“Che cosa mi resta di te?”, questo si chiede Elodie nella sua ultima canzone intitolata “Tribale” e pubblicata qualche settimana fa. Il pezzo è diventato, nel giro di poco tempo, una hit che sta scalando le classifiche. È una delle canzoni maggiormente ascoltate dagli italiani in questa estate ricca, come sempre, di tormentoni capaci di restare nella mente anche a distanza di anni. Per rispondere alla domanda che compone, di fatto, il ritornello della canzone, ai fan Elodie ha lasciato un pezzo incredibile con un motivo molto orecchiabile e capace di far ballare tutti.

Con “Tribale”, grande successo anche con il videoclip pubblicato su Youtube, Elodie ha, praticamente, bissato, il grande successo di “Bagno a mezzanotte”. La canzone, scritta da Elisa, è stata pubblicata lo scorso 7 Marzo. L’uscita del singolo è stata anticipata da diversi post su Instagram che consistevano in mini video tratti dal videoclip ufficiale della hit. Proprio il videoclip è entrato subito nelle tendenze di Youtube. Questo, ovviamente, è dovuto all’incredibile interpretazione della cantante italo-francese. Elodie è l’unica protagonista del video. Nel filmato mette in risalto la sua bellezza che viene esaltata dalla sensualità delle sue movenze, oltre agli abiti molto, forse anche, troppo essenziali che indossa. Un successo di visualizzazioni che era possibile immaginare grazie alle tantissime recensioni positive ricevute dalle anteprime sui Instagram, il social più adoperato dalla cantante dove è molto attiva con sempre più nuovi post pubblicati ogni giorno.

Elodie, scatti incredibili in spiaggia: bikini mini e fisico perfetto in bella mostra!

Elodie utilizza molto spesso Instagram. La cantante è piuttosto attiva sul noto social fotografico. Infatti, è proprio su questa piattaforma che vanta oltre 2,8 milioni di followers. Un seguito eccezionale che è in costante crescita. Una “fanbase” che lievita con il passare delle settimane grazie anche ai tantissimi post che la cantante pubblica con una certa frequenza. Cose non non sono dettagli di poco conto, soprattutto in un epoca in cui l’immagine digitale è qualcosa di molto importante. I post pubblicati ricevono tantissime reazioni positive, quelle stesse reazioni che si possono notare sotto al set fotografico pubblicato qualche ora fa da Elodie e che vede la cantante indossare, negli scatti, solo un bikini multicolor che ne esalta il fisico praticamente perfetto.