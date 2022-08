Ufficialità nelle prossime ore, addio Juventus: saluta i bianconeri

Dirigenza Juve che sta definendo la cessione del calciatore bianconero: ultimi dettagli e poi saluterà i compagni.

L’infortunio di Paul Pogba avrà cambiato sicuramente i piani di Max Allegri. Intanto la dirigenza, sta definendo la situazione cessioni. Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova stagione, con Allegri che ha già stabilito alcune gerarchie tra tutti i reparti.

La dirigenza bianconera assieme allo staff tecnico, sta delineando i prossimi obiettivi di mercato, con Allegri che però ha dato priorità a diverse questioni di mercato. Tra acquisti e cessioni, il tecnico bianconero ha definito alcuni obiettivi in entrata per rafforzare il reparto d’attacco ed il centrocampo bianconero, dato l’infortunio di Paul Pogba. Bianconeri a lavoro non solo sul campo ma anche sul mercato, con la dirigenza che vuole mettere a punto alcune trattative, in entrata ed in uscita. L’addio di Matthijs De Ligt, approdato al Bayern Monaco, è stato subito smaltito in fretta con l’arrivo di Bremer. Ora il centrocampo è da sistemare in maniera definitiva, con la Juventus che sta cercando di piazzare gli esuberi. La Juventus cercherà di chiudere in fretta le trattative per le cessioni di Arthur e Rabiot. Per rafforzare il centrocampo, i bianconeri sono in contatto con il PSG per Leandro Paredes. Le idee per la mediana non finiscono, dato che Allegri potrà contare sui giovani come Fagioli, Miretti e Rovella.

Cessione in vista: il bianconero pronto a salutare

La dirigenza bianconera sta facendo di tutto pur di accontentare il tecnico toscano. Manca però ancora qualcosa, soprattutto nella zona mediana del campo. La Juventus però guarda oltre, con i bianconeri che stanno per definire un’altra cessione. In fase di definizione la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United. I Red Devils hanno trovato da tempo l’accordo con la Juventus per il passaggio di Rabiot in Inghilterra per 18 milioni di euro. Nelle ultime ore, contatti molto positivi tra la madre del giocatore e gli intermediari del Manchester United.

Tra il calciatore ed i Red Devils esiste già un accordo verbale di massima, con un contratto della durata di 4 anni a 7 milioni di euro netti a stagione. Juventus che può ritenersi soddisfatta, in parte, di questa cessione. Arrivato nell’estate del 2019 a parametro zero, Rabiot non è mai riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi bianconeri. Tante prestazioni incolori e rendimento al di sotto delle aspettative, con la Juventus ben contenta di fare plusvalenza con lui. Per quanto riguarda il suo “sostituto”, occhio al nome di Leandro Paredes, con l’argentino ormai fuori dai piani del PSG.