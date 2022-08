Federica Nargi: “Buon Ferragosto”, al mare in perizoma è da bollino rosso

La giornata di Ferragosto si sa, è dedicata alle vacanze con vip e non che si recano in località balneari o montane per passare una giornata in spensieratezza. Molti certificano il tutto anche sui social, cogliendo l’occasione per fare gli auguri a chi li segue. La nostra Federica Nargi non è stata da meno.

L’ex velina è una ragazza molto attiva per quello che riguarda Instagram, condividendo foto di scena quotidiana insieme alla famiglia ma anche per documentare le sue vacanze con qualche scatto più piccante. Non manca tra gli ultimi uno con il bikini a perizoma in acqua.

Federica Nargi fa bollire l’acqua: perizoma e fisico straordinario

La classe 1990 vanta un fisico davvero fantastico ed è ancora testimonial di diversi marchi tra cui anche uno di intimo. La compagna di Alessandro Matri, dal quale ha avuto due bambine, durante i mesi estivi è solita documentare le sue giornate. Oggi ha voluto salutare i propri followers con un’immagine che la ritrae sorridendo augurando “Buon Ferragosto a tutti!” scatenando subito le reazioni di chi la segue. Subito l’augurio è stato contraccambiato con la ex velina di Striscia la Notizia che si è mostrata con un sorriso che è da sempre tra i più belli del mondo dello spettacolo. Ad attrarre l’attenzione degli utenti social è però anche la terzultima foto della ragazza che è in acqua con un costume a perizoma che mostra il suo bellissimo lato B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Vera star sui social, la Nargi è sempre più una influencer

La ragazza, come detto, è compagna di Alessandro Matri e quindi da sempre ben conosciuta al mondo del calcio. Ha da sempre seguito l’ex attaccante durante tutte le sue esperienze calcistiche, a partire dalla Juventus fino a passare per il Milan e la Lazio. I due hanno vissuto negli ultimi tempi anche a Roma fino a quando il classe 1984 è stato collaboratore di Igli Tare alla Lazio. Hanno poi lasciato la capitale durante l’inizio di questa estate per tornare a vivere a Milano dove li aspettano impegni lavorativi per questa stagione. La Nargi può vantare più di 4 milioni di followers su Instagram, essendo tra le più amate in tutta Italia. Di seguito la foto pubblicata in acqua dalla ragazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Un’estate che ancora non è prossima al termine e che potrebbe regalare ancora diversi scatti piccanti dell’ex velina. Già durante la sua ultima vacanza nelle isole spagnole ha concesso ai suoi followers delle visioni roventi in un’estate già molto calda.