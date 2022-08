Juve, bomba di Ferragosto: Allegri ha dato l’ok, cambia tutto

Il piano della Juventus con la cessione in prestito di Luca Pellegrini: Allegri cambia le carte in tavola e sorprende tutti.

Dirigenza Juventus che sta definendo la situazione cessioni. L’addio di Luca Pellegrini, andato in prestito all’Eintracht, può stravolgere ancora una volta i piani di Allegri. Non bastava l’infortunio di Paul Pogba a complicare i piani del tecnico. Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova stagione, con il tecnico toscano che ha già stabilito alcune gerarchie tra tutti i reparti.

Per le prime giornate di campionato però, il mister dovrà tener conto di qualche assenza di troppo vista la lunga lista degli infortunati. La Juventus, nel frattempo, prosegue con gli allenamenti in vista dell’inizio della nuova stagione. L’appuntamento è fissato per il 15 Agosto, quando i bianconeri ospiteranno il Sassuolo alla prima giornata di campionato. Allegri però ha ancora diversi dubbi di formazione e dovrà affrontare questi primi impegni di campionato con pochi giocatori a disposizione. Bianconeri a lavoro non solo sul campo ma anche sul mercato, con la dirigenza che vuole mettere a punto alcune trattative, in entrata ed in uscita. Di certo Bremer è stato l’affare più chiacchierato dell’estate, dato che la Juventus si è inserito in maniera prepotente ma decisa, superando la concorrenza dell’Inter. Tanto lavoro anche sul fronte cessione, con la dirigenza che sta finalmente piazzando alcuni esuberi. La dirigenza bianconera sta facendo di tutto pur di accontentare il tecnico toscano. Manca però ancora qualcosa, soprattutto nella zona mediana del campo. Chissà se non sarà già tempo di rimpianti dato che Aaron Ramsey è stato il vero mattatore con il suo Nizza con un gol all’esordio (e che gol). La Juventus però guarda oltre, con uno sguardo anche ai possibili scenari di mercato.

Il piano di Allegri dopo la cessione di Luca Pellegrini

L’arrivo di Kostic ridà linfa su un fascia orfana (per il momento) di Federico Chiesa. La Juventus però si muove anche sulle cessioni, con il Manchester United che sta provando a convincere Rabiot a trasferirsi alla corte di Ten Hag. Nelle ultime ore di mercato però, il protagonista è stato Luca Pellegrini. L’esterno italiano andrà all’Eintracht di Francoforte con la formula del prestito secco. Il piano della Juventus è quello di far crescere il calciatore all’estero e puntare su di lui la prossima stagione. 2023 che vedrà l’addio a parametro zero di Alex Sandro, con Pellegrini che, si spera, prenderà il suo posto.

Con la cessione di Pellegrini in prestito dunque, la Juventus spera di poter contare su di lui per il post Alex Sandro. Cessioni che non finiscono qui in casa Juve, con Rabiot ormai con un piede e mezzo fuori da Torino. Arrivato nell’estate del 2019 a parametro zero, Rabiot non è mai riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi bianconeri. Tante prestazioni incolori e rendimento al di sotto delle aspettative, con la Juventus ben contenta di fare plusvalenza con lui. Per quanto riguarda il suo “sostituto”, occhio al nome di Leandro Paredes, con l’argentino ormai fuori dai piani del PSG.