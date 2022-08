Elisa De Panicis, il costume è minuscolo, scatto rovente

In posa, in bikini, a Monte-Carlo: temperature roventi e visione unica. Lo scatto di Elisa De Panicis è clamoroso e lascia tutti senza fiato.

Primo piano stellare per Elisa De Panicis. Continua a mandare in estasi i followers su Instagram con scatti che mandano in tilt i social. Prima Ibiza, poi Mykonos, Capri e ora Monte-Carlo in una estate che per la influencer procede a gonfie vele. Fra momenti di relax, lavoro e post incredibili, la sua community è in continua attesa di scatti.

La splendida influencer ha accontentato tutti negli ultimi mesi, soprattutto negli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram che lasciano tutti senza parole. Se le foto in bikini, i primi piani, e una fantastica in acqua vi hanno lasciato senza parole, probabilmente non avete visto l’ultimo regalo. La protagonista è sempre una donna bellissima che infiamma i suoi followers, e lo ha fatto nuovamente con una galleria in tre foto. I commenti infatti racchiudono in pieno la potenza delle immagini, che soprattutto in uno scatto in spiaggia alzano le temperature. Provate a dare un’occhiata al nuovo “regalo” social della De Panicis. Siamo certi che anche voi non potrete fare a meno di commentare. Sono i numeri a parlare per lei e a dare la dimensione di quanto la De Panicis sia seguita e amata sui social. Del resto quasi un milione e mezzo di followers, per chi si intende di Instagram, rappresenta una chiarissima indicazione sulla popolarità di un vip.

Vista spaziale: Elisa De Panicis incantevole sui social

La De Panicis i numeri li ha alimentati con una lunghissima lista di progetti che dalla moda alla musica, fino ai lavori con noti brand e alle presenze negli appuntamenti importanti, hanno dato una spinta fortissima alla sua carriera. Da Instagram arrivano inoltre scatti che hanno spinto i divoratori del popolare social e seguirla. Di recente la De Panicis ha alzato le temperature in quel di Monte-Carlo, con uno scatto che ha travolto tutti. Ecco la dimostrazione di quanto detto poco fa, con uno scatto che rende il tutto ancor più caldo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELI$A GOLD (@elisadepanicis)

Il costume è strettissimo e lascia intravedere le splendide forme, l’espressione del volto è sensualissima e la community si è scatenata. In poche ore i commenti sono decollati fra chi la definisce bellissima, chi sottolinea un fisico impeccabile e chi l’ha definita la regina dell’estate. In effetti, dando un’occhiata alle foto degli ultimi mesi diventa quasi impossibile scegliere la più bella, dato che ormai da la sensazione di essere sempre più travolgente.