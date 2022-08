Melita Toniolo, Ferragosto piccante: la camicia si apre troppo

Melita Toniolo ci regala un nuovo ed entusiasmante post che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi – FOTO

Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata per il bene di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non una nuova immagine dove poter lasciare il più che meritato “like”. Se poi volete aggiungere anche un commento di approvazione ben venga. Prima, però, osserviamo insieme il suo ultimo capolavoro che non può decisamente passare inosservato. Guardare per credere il tutto e buona visione.

Melita Toniolo, anche il lago diventa bollente

Anche in questa occasione Melita Toniolo si è decisamente superata. Lo ha fatto nel migliore dei modi e con un post che sta raccogliendo davvero il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo ai tantissimi “cuoricini” che sta continuando a ricevere. Con il passare delle ore il numero sta aumentando sempre di più. Nella sua didascalia ha posto una domanda ai suoi fan che ora vi riportiamo: “Ciao Ragazze! Domanda del giorno: voi siete team lago o mare? Sento pareri discordanti…ma ogni volta che passo sia nei dintorni di Como, oppure vicino al lago di Santa Croce ..sento quella poesia ( e silenzio)che il mare spesso non ha“. Da quanto si evince preferisce decisamente il lago. Tanto è vero che, grazie alla sua presenza, è diventato decisamente bollente. Non per le altissime temperature, ma solo per la sua presenza che non è passata inosservata. Per non parlare della camicetta che si apre sempre di più e del costume sempre più prorompente. Siete curiosi di vedere il tutto? Allora tenetevi forti e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Melita Toniolo, costume prorompente: fisico sempre più top – FOTO

Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza fiato. Anche questa volta ci ha sorpreso sempre di più. La sua camicetta bianca si è aperta decisamente troppo ed ha messo in nella mostra il suo costume a dir poco prorompente. Il fisico non ha assolutamente bisogno di essere commentato visto che è perfetto. Cappello di paglia per proteggersi dal sole, occhiali da sole in bella vista ed un sorriso che non deve mai mancare in queste occasioni. Gambe perfettamente curate e che sembrano quasi non finiscano più.