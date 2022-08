Guendalina Tavassi, il laccio del costume sta per cedere: visione rovente

Guendalina Tavassi ritorna a far impazzire i suoi fan con gli scatti pubblicati su Instagram. L’ultimo post ha fatto scatenare I tantissimi followers che hanno tempestato di “mi piace” e di commenti lo scatto. La Tavassi è la regina dei social di questo ultimo periodo.

Guendalina Tavassi è stata una delle principali protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. La modella, infatti, ha avuto un impatto clamoroso con il noto reality andato in onda su Canale 5 nella seconda metà della stagione televisiva delle reti Mediaset.

Il noto programma è andata in onda dopo il grande successo del “Grande Fratello”. Come accaduto per il primo, anche per “L’Isola dei Famosi” la permanenza dei concorrenti è andata oltre il “dovuto”, o meglio, oltre la durata consueta del programma, dato che è finito solo a fine Giugno dopo essere scattata lo scorso 21 Marzo, una settimana esatta dal termine del GF, durato oltre 6 mesi. Guendalina Tavassi ha raggiunto l’Honduras, sede del reality, per motivi ancora sconosciuti, dopo oltre 11 giorni dall’inizio del gioco.

Giunta sull’isola in compagnia del fratello Edoardo, visto che inizialmente partecipava in coppia con lui, la Tavassi ha messo in mostra tutto il suo carattere accentrando su di sè le attenzioni non solo del pubblico, ma di tutti i concorrenti. Un risultato non da poco che, comunque, ha fatto molto piacere a tutti, fino a qualche settimana prima della sua uscita di gioco dovuta ad alcuni problemi familiari. Infatti, la modella, verso la fine della sua permanenza in Honduras, ha avuto diversi battibecchi con gli altri “naufraghi” che le hanno fatto perdere tutti i consensi che aveva ottenuto fino ad allora.

Guendalina Tavassi, il bikini è mini e il fisico è statuario: colpo d’occhio pazzesco!

Consensi che, comunque, Guendalina Tavassi non ha mai perso sui social. L’influencer romana va molto forte su Instagram. La modella, infatti, è seguita da oltre 1,3 milioni di followers. Un numero molto importante che denota quanto sia nota al grande pubblico la Tavassi. Il suo profilo è molto attivo, visto i tanti post pubblicati quasi ogni giorno. Questi ricevono moltissimi consensi da parte del pubblico visti i numerosi commenti e i tantissimi “mi piace”. Una cosa che capita spesso e si ripete. Questo è accaduto anche con uno degli ultimi post dove la modella compare in tre foto dove indossa un costume da bagno molto particolare. Il bikini è molto piccolo e stretto e la Tavassi può mettere in mostra il suo fisico statuario.