Milan, due operazioni last minute pronte a chiudersi: capolavoro Maldini

Il Milan è pronto a chiudere due cessioni: i due esuberi stanno per salutare il club rossonero in questa sessione di mercato.

Milan che vince e convince alla prima partita di campionato. Meritato successo per 4-2 contro l’Udinese a San Siro. Tanti volti nuovi nel Milan, con l’esordio assoluto in Serie A di Charles De Ketelaere a far da cornice alla buonissima prestazione dei campioni d’Italia.

Tante buone indicazioni per Stefano Pioli in vista del proseguo della stagione. Tante le nuove idee tattiche di Pioli provate in allenamento, soprattutto con gli arrivi di Origi, Adli, Pobega e De Ketelaere. I rossoneri però si stanno concentrando anche sulle uscite di quei giocatori che non fanno più parte del progetto Milan. Attacco che vede subito protagonista il neo acquisto Charles De Ketelaere. Zlatan Ibrahimovic protagonista sempre e comunque, anche fuori dal campo. Lo svedese ha assistito al match vinto dai rossoneri a San Siro. L’uomo che più di tutti ha cambiato le sorti all’interno dello spogliatoio rossonero. Grazie alla sua infinita personalità, Ibrahimovic ha saputo tirare fuori il meglio da tutti i giocatori, anche chi ha giocato meno. Il suo carisma ha dato nuova linfa al club rossonero che ora può sognare in grande anche in Europa. In questi primi giorni di ritiro, tra tutti i calciatori presenti, Yacine Adli si è messo in luce. Tanta voglia di mettersi in mostra con grandi giocate negli allenamenti e grande spirito di adattamento all’interno dell’ambiente Milan. Effetto rinnovo Ibrahimovic? forse, ma è chiaro che chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Fuori da Milanello: i due esuberi salutano il Milan

I rossoneri però dovranno anche cedere alcuni esuberi. Non bastano le uscite di Castillejo e Duarte. Un altro nome che non è più in orbita Milan e quindi fuori dal progetto rossonero sono quelli di Gabbia e Bakayoko. Il mediano francese non è mai entrato a pieno nelle gerarchie di centrocampo del Milan. Il club rossonero, assieme al calciatore, stanno cercando una soluzione per cedere altrove il centrocampista che è in prestito dal Chelsea. Arrivato l’estate scorsa dai blues per un prestito biennale, il centrocampista ex Monaco ha raccolto 18 presenze in tutte le competizioni, quasi tutte da subentrato.

Il calciatore però si è reso sempre disponibile alla causa, senza creare malumori all’interno dello spogliatoio. Ora però il Milan è in contatto con il Chelsea non solo per Ziyech, cui si lavora con tanto ottimismo, ma anche per parlare della situazione legata a Bakayoko con i rossoneri che vorrebbero rimandare indietro il calciatore. Tanti club francesi ma non solo, hanno mostrato interesse verso il mediano ex Napoli e Monaco tra le altre.